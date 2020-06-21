【不孝子】不滿癱父失禁需換褲　不孝子拖鞋狂打病父：我不打他也不會好

▲ 因不滿病癱在床的老父失禁，身穿黑衣的兒子竟多次以拖鞋狂打臥病在床父親。

安徽省阜陽市一名40歲的兒子，因不滿病癱在床的老父失禁，竟多次以拖鞋狂打臥病在床父親，相關片段在網上曝光後引起熱議，當地警方已介入調查。

從事發片段可見，身穿黑衣的兒子趙某手持鞋鞋，先後至少6次抽打臥病在床的父親，老父更一度發出慘叫聲。

片段拍攝者見狀即開聲制止，沒想到趙某竟表示：「我要不打他，他還不好呢，你讓他裝，反正我掐死他我給他賠命。」對於拍攝者報警的要脅，趙某更是囂張表示「報啊」，又否認自己在虐待父親。

經警方初步調查，涉事的老父今年4月因腦出血住院，原本在外地打工的兒子趙某因此回來照顧，但癱父早前卻小便失禁，當趙某替他更換褲子，他卻不願翻身，表現不合作，遂出手毆打。片段曝光後，不少網民大嘆：「久病床前無孝子」、又批評涉事兒子辜負父親的養育恩。

目前，趙某已被警方行政拘留，而父親則已出院，並由家人妥善照顧。

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責任編輯:王俊賢