【港區國安法】梁愛詩：國安事務顧問只提供意見非「太上皇」　與港府工作無衝突

▲ （經濟日報資料圖片）

人大常委會昨日公布「港區國安法」草案，當中提及如香港本地法律與「港區國安法」不一致，將適用「港區國安法」，解釋權屬於人大常委會；而中央將在港設國安公署及指派國安事務顧問，駐港國家安全公署及國家相關機關，於特定情形下對極少數危害國安案件行使管轄權。

基本法委員會前副主任梁愛詩今日(21日)接受電台訪時指，「港區國安法草案」説明提到中央指派國安事務顧問並非「太上皇」，顧問只是向「特區維護國家安全委員會」提供意見，既沒有執法權，亦與特區政府工作沒有衝突。

至於中央於何特定情形下行使管轄權，梁愛詩稱暫時不清楚何謂特定情形，認為需要看到草案内容才知道，但如特首及主要官員違反有關罪行，交由最高人民法院審理亦是合情合理。

梁愛詩強調，一個地方政府不可約束中央政府如何行使權力，地方政府可表達意見，但法律上不可規定常委會，不行使釋法權，而交給終審法院釋法；而《基本法》規定權利和自由有限制，但國家安全比自由和權利更高一層，屬於凌駕性質。

她補充，根據《憲法》規定，常委會隨時可解釋法律，本港法院審判案件時，如對條文解釋有疑問，且條文對判決重要，就應提請常委會解釋，說明提到的規定只是重申法律要求。

港大法律學院教授陳文敏接受電視訪問時，認為草案嚴重背離基本法，說明提到公署會監督及指導特區履行國安職責，擔憂特首將會被架空，損害高度自治；又稱中央於特定情形下可行使管轄權，形容保留這項特定權力，令港區國安法列明的保障變得無意思。

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責任編輯：陳正怡