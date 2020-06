【BB來了】倪晨曦晒BB超聲波照報喜　IG女神Elva：不敢相信要做媽媽

▲ 倪晨曦公布有喜。(取自IG)

今日父親節,余文樂、王祖藍先後在社交平台宣布再做爸爸,現年32歲的IG女神倪晨曦 (Elva) 亦趁此節日,IG宣布自己有喜,將成新手媽媽,恭喜晒!

Elva今年1月跟老公Vincent在夏威夷舉行婚禮結婚,今日(6月21日)Elva發布被老公抱起照片,Elva手上則展示一張BB照聲波照片,公布有喜。

Elva留言稱:「We've been keeping a secret for awhile,Happiness is on the way! 驚喜 感動 忐忑 開心 緊張 期待,真的是形容不完這幾個月的心情,到現在我還有點不敢相信要做媽媽了。」

▲ 去年結婚的Elva興奮成為媽媽。(取自IG)

她又指:「有很多想和大家分享,可能忍了太久,話到嘴邊竟不知道該從何說起,哈~還是懷孕是讓智商變低了,需要點時間整理一下。那先預祝一下準爸爸的pre father's day好了,希望你肚子的生長不要超越我的肚子,也祝全世界的爸爸都父親節快樂!happyfathersday2020 #babyontheway」

不過,Elva未公布BB的性別。