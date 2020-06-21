【BB來了】倪晨曦晒BB超聲波照報喜　IG女神Elva：不敢相信要做媽媽

▲ 倪晨曦公布有喜。（取自IG）

今日父親節，余文樂、王祖藍先後在社交平台宣布再做爸爸，現年32歲的IG女神倪晨曦 （Elva） 亦趁此節日，IG宣布自己有喜，將成新手媽媽，恭喜晒！

Elva今年1月跟老公Vincent在夏威夷舉行婚禮結婚，今日（6月21日）Elva發布被老公抱起照片，Elva手上則展示一張BB照聲波照片，公布有喜。

Elva留言稱：「We've been keeping a secret for awhile，Happiness is on the way! 驚喜 感動 忐忑 開心 緊張 期待，真的是形容不完這幾個月的心情，到現在我還有點不敢相信要做媽媽了。」

▲ 去年結婚的Elva興奮成為媽媽。（取自IG）

她又指：「有很多想和大家分享，可能忍了太久，話到嘴邊竟不知道該從何說起，哈～還是懷孕是讓智商變低了，需要點時間整理一下。那先預祝一下準爸爸的pre father's day好了，希望你肚子的生長不要超越我的肚子，也祝全世界的爸爸都父親節快樂！happyfathersday2020 #babyontheway」

不過，Elva未公布BB的性別。