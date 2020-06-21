【父親節】一直擔當女兒好朋友陪玩陪跳　陳家亮：現女兒長大父親願退幕後默默守護

▲ （經濟日報資料圖片）

今日是父親節，育有兩名女兒的中大醫學院院長陳家亮憶述，自女兒年幼時迎合喜好，陪伴載歌載舞、「枕頭大戰」亦奉陪到底，女兒愛吃，這個爸爸即使暑天亦將兩熱烘烘粢飯帶回家，一直扮演孩子心目中的 「好朋友」；如今兩女漸漸長大，形容自己這個「好朋友」唯有退下戰綫，默默於背後守護，隨時候命出征。

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中大醫學院院長陳家亮今日撰文，指不同時代父親的角色亦起了很大變化，記起年幼時家貧，父親獨力挑起家庭重擔，天未亮便外出工作，日落西山後爸爸才拖着疲倦身軀回家：

那些年，爸爸是一個沉默寡言的嚴父，生活簡樸，沒有什麼天倫之樂。但清淡的生活卻容易滿足，現今生活環境改善了，人卻不比以往開心。

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他又提到自己一直充當孩子心目中的 「好朋友」，兩女兒小時候喜歡卡通紫色恐龍Barney 的兒歌，作為父親就跟着她們載歌載舞；兩女兒熱衷「枕頭大戰」，亦會奉陪到底，決戰三百回合；為了女兒愛吃的粢飯，縱是夏日炎炎、長途跋涉，都會把熱烘烘的粢飯帶回家，惟兩女見爸爸回來卻只道「粢飯回來了」：

雖然鬥不過粢飯，我仍經常攬着她們，問一些很愚蠢的問題：「你哋錫唔錫Daddy呀？」「覺得Daddy錫你哋多唔多呀？」每次聽到她們答：「錫」、「好多」，我就會覺得很開心，很滿足。

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他形容，自己一直扮演孩子心目中的 「好朋友」，但孩子漸漸長大，已不再喜歡Barney，不再眷戀「枕頭大戰」，也不再那麼愛吃粢飯，女兒有了自己的好朋友及追求的生活，自己亦只好退下戰綫，靜靜站在大後方，一直默默地守護着他們，隨時候命出征。

無論什麼年代，做爸爸的總是默默地付出，只要孩子能健康快樂，他即使退到幕後亦無怨無悔，支撑着他心窩裏的主角天天成長，卻又無奈地看着她們的背影逐漸遠去。

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責任編輯：陳正怡