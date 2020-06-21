【派錢1萬】陳茂波：截至今早11時　逾75萬人經電子登記領取1萬元

▲ 陳茂波指，截至今早11時，逾75萬人經電子登記領取1萬元

政府派錢一萬元的現金發放計劃，今日（21日）早上7時起，市民可到21間參與計劃銀行的網頁或手機應用程式登記。財政司司長陳茂波今日於社交平台指出，截至上午11時，已有逾75萬人經電子登記領取1萬元。

▲ 陳茂波到小時候長大的屋邨茶樓飲茶。（財政司司長陳茂波社交平台圖片）

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他表示，估計今天將迎來第一個登記高峰期，感謝21家參與的銀行、香港郵政等今天幫忙加班的職員，並指登記領取的過程大致暢順。適逢今日是父親節，他更回到小時候長大的屋邨茶樓飲茶，與一班老街坊聊天。

▲ （財政司司長陳茂波社交平台圖片）

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此外，他亦到附近的銀行看看市民登記的情況，並指不少街坊說已登記取款，「錢很快會發放，希望大家開心消費」。

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責任編輯：郭詩詩