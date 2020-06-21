【新冠肺炎】消息：今無新增本地感染個案　下午不設疫情記者會

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，消息指今日（21日）沒有新增本地感染確診個案，衞生防護中心及醫管局下午不會召開記者會，計及今日已連續8日沒有本地確診個案。

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截至昨日(20日)，至今本港個案累計1,129宗，當中包括1,128宗確診個案，及一宗疑似個案。而威爾斯醫院昨日公布，早前第1092宗確診的一名78歲患嫗離世，涉及沙田瀝源邨祿泉樓群組，令本港因新冠肺炎奪命的人數增至5人。

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衞生防護中心早前指出會一直密切監察本地及海外確診個案的情況，由6月起中心會繼續以新聞稿公布輸入性及相關確診個案的資料，但只會就源頭不明的確診個案舉行新聞簡報會匯報詳情。

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責任編輯：陳正怡