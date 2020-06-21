【核污染】日本抽查網購蔬菜涉福島外9個道縣　部分蔬菜樣本輻射超標近4倍

▲ 有福島市非牟利組織近日公佈調查，經抽驗在多個網購平台出售的蔬菜樣本後，發現有樣本放射性物質超標。

日本福島核事故發生至今9年，食物安全一直備受關注。有福島市非牟利組織近日公佈一項最新調查，經抽驗在多個網購平台出售的蔬菜樣本後，發現居然有樣本的放射性物質超標，而超標最嚴重樣本，竟接近標準值的4倍。

據《共同社》報道，福島市非牟利組織「福島30年項目」在4月至6月間，抽查了MERCARI、雅虎拍賣及樂天市場等網購平台，從22個賣家中購入「漉油菜」，而賣家都宣稱，這些蔬菜是在福島縣以外的東日本9個道縣所種植。

該組織以官方檢測機構採用的「鍺半導體檢測儀」，對22個蔬菜樣本進行檢測，結果發現，有6個樣本結果超標，其中分別有4個來自山形縣，而群馬縣和長野縣亦各有一個樣本超標。

輻射最高超標近4倍

超標樣本所含放射性物質，每公斤達101至390貝克勒爾，超過福島核事故後制訂每公斤100貝克勒爾的食品標準值。其中被測出390貝克勒爾的樣本，可能是採摘自日本政府限制出貨的群馬縣沼田市。而未被限制出貨的山形縣米澤市，亦有出產樣本達147貝克勒爾。

該組織已向福島市保健所舉報情形。保健所表示，即使食用輻射超標蔬果，也不會立即導致健康受損。但由於賣家涉嫌違反《食品衛生法》，已要求主動回收商品，並需向政府進行回報。

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責任編輯：羅嘉欣