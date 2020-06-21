甄子丹伉儷到訪壁屋懲教所　鼓勵青少年在囚人士逆境自強

▲ 甄子丹與太太汪詩詩到壁屋懲教所的餐飲訓練工場，品嘗由青少年在囚人士烹調的咖啡。

國際巨星「宇宙最強」的甄子丹（Donnie）與太太汪詩詩 (Cissy) 於上周一（15日）到訪壁屋懲教所，以自己人生的低潮經歷，鼓勵青少年在囚人士逆境自強，積極面對人生，並分享親子相處之道，勸勉在囚人士懂得珍惜，勇於踏出一步與家人重新建立關係。

二人日前在懲教署署長胡英明陪同下到訪壁屋懲教所，他們先後參觀在囚人士寢室、課室及各類訓練工場等設施，了解青少年在囚人士在院所內的日常生活及懲教署亦懲亦教的工作方針。

▲ Donnie接受由青少年在囚人士組成的「小記者」訪問。

其後，Donnie接受由青少年在囚人士組成的「小記者」訪問，其間，他分享自己在成為國際影星之前，曾經歷不少失敗及挫折。他憶述在90年代中後期，經濟逆轉加上電影市道持續低迷，自己亦因此陷入前所未有的困境，銀行結餘只有百元存款，但他抱著永不放棄的信念，咬緊牙關，努力工作，最終可以渡過難關，鼓勵在囚人士即使面對逆境亦不要輕言放棄，要以樂觀的態度面對生命中不同挑戰，難關便會迎刃而解。

Donnie直言自己非常重視家庭，即使工作如何繁忙，若他在港，每天也會在晚上七時半前回家共晉晚餐，藉此增進彼此感情。

家庭對我來說是第一位。

他更與囚人士分享親子相處之道，鼓勵在囚人士勇於踏出一步與家人重建關係，並珍惜自己的父母，因為家人才是永遠的。

最重要是互相體諒、理解、扶持和幫助。

此外，Donnie及Cissy更到壁屋懲教所的餐飲訓練工場Café Rehapuccino，品嘗由青少年在囚人士烹調的咖啡，以及觀賞他們示範咖啡拉花。二人勉勵在場的在囚人士不要因犯錯而氣餒，只要決心改過，定能像手上的咖啡拉花重新綻放生命姿采。

沒有人是宇宙最強，但每一個人都可以變得更強，所以希望大家繼續努力奮鬥。

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責任編輯：郭詩詩