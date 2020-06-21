【夫妻關係】丈夫不爭氣懶上班難繳屋租　懷孕6個月妻大熱天挺巨肚騎車送外賣

▲ 台灣一名丈夫經常請假懶上班，讓有身孕在身的妻子只好出外騎電單車送外賣養家。

經營一個家庭從來都需要夫妻雙方的付出，然而台灣一名丈夫偏偏不爭氣，經常請假懶上班，讓懷有有身孕在身的妻子只好出外騎電單車送外賣養家，大嘆自己遇人不淑。

據該名妻子日前在facebook群組《爆怨公社》透露，丈夫明明本身有工作，但偏偏經常請假在家遭扣薪水，連「房租費一個月8000元(新台幣．下同)都拿不出來」。

她提到，目前兒子補習費2.7萬、月費1萬、英語費1萬都是由她自己繳付，還要繳信貸車貸，但丈夫過去只曾給她3000元，加上她肚中的胎兒將在9月出生，但丈夫卻「連3萬生產費都想裝死不給」。為此她只好天天挺着大肚在外奔波騎車送外賣養家，但她亦坦言：「夏天炎熱說真的，哪個孕婦能忍得住這種熱呢？」

帖文貼出後，不少網友心痛指：「一胎就這樣了，還跟他第二胎？遇到豬隊友真的辛苦妳了，我也是三寶媽，帶小孩很累，妳還挺大肚子在做外送工作」、「忍無可忍，何須再忍」、「貧賤夫妻百事哀」。

【多孩家庭】夫婦22年生9子女組超大家庭 41歲媽媽剖腹誕幼女後結紮封肚

【土地問題】家姐結婚想老公搬入同住 港女憂被迫遷勸母拒絕︰生埋B就無喇

【暖心外傭】僱主離婚不理少主有愛外傭視如親女 貼身照顧7年為女童不回國結婚

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢