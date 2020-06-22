【殺手】56歲黎耀祥為新劇減磅操肌　陳豪任健身教練操出鋼條身型

▲ 黎耀祥在《殺手》操出鋼條身型。

兩大視帝黎耀祥陳豪，夥拍李佳芯、龔嘉欣、麥明詩等主演的新劇《殺手》，將於6月29日播出，黎耀祥為演好角色，兩年前拍攝前已日夜操練，付出極大誠意和努力，更以一個月練成6嚿靚腹肌，劇未播出已甚有看頭。

三屆視帝黎耀祥久未拍TVB劇，《殺手》原在2018年拍攝，祥仔劇中演的角色「閻王」，本是曾經風光一時的殺手，但時移勢易被過作過氣，但閻王依然保持好身手和內心一團火。

兩年前開拍前，黎耀祥已要為角色做好準備，因劇中不乏騷肌鏡頭，祥仔因此要操練一副健美體格。

▲ 黎耀祥《殺手》展示一身肌肉。（劇照）

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當時他曾表示目標是要鍛練少量胸肌和腹肌，祥仔稱：「這算是我人生中一大任務，從未試過被要求要脫去上衣展示胸肌和腹肌，入行30幾年第一次，所以我形容今次是最後一個死亡任務！」

黎耀祥找來同劇的陳豪做健身教練，一向身型甚fit的陳豪，向祥仔提供很多健康和收身的秘訣。

▲ 同劇陳豪為黎耀祥任教練。（劇照）

為減除脂肪，黎耀祥在訓練期間要進行斷食法，每日固定只可以在某6至8個小時進食，之後就不能再進食，以保持身體綫條，在拍攝前兩日還要減少喝水，以令肌肉更顯著。

祥仔曾表示：「真的體會到要參加比賽的人實在不簡單，我操得這麼Fit，或者都可以考慮進軍韓國市場，做當地流行的大叔。」

▲ 龔嘉欣亦以打女造型現身，跟祥仔有動作戲。（劇照）

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拍攝期間，黎耀祥也有上載訓練成果，但當時刻意把身體打格，以保持神秘感，當時同劇龔嘉欣曾留言：「佩服祥哥的毅力，每天已經應付廠景外景拍攝，還可以一個月之內練成腹肌，這份專業，我們後輩一定要學習。」

▲ 其中一場還要倒吊！（劇照）

近日《殺手》公開公開多張劇照，當中可見祥仔的健身成果，雖然塑身前祥仔不算肥胖，但也略見肉感，經健身後，無論胸肌和腹肌都清晰成形。

祥仔在劇中還展示倒吊引體上升，一身肌肉十分結實，狀態大勇。

▲ 祥仔劇中以過氣殺手，要重振聲威。（劇照）

黎耀祥笑道，操練過程相當辛苦，又需節約飲食，畢竟並不年輕，相信不會再有下次。不過他健身成果卻感兒子有興趣一同操練，因看到爸爸的努力，也感動到兒子，太太更是愛不釋手！」

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