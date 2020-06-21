【父親節】渠務督察工餘父女檔做義工　盼跟女兒關係亦師亦友

▲ 黃偉綸發表網誌，談及渠務督察徐偉耀的故事。（網誌圖片）

發展局局長黃偉綸今（21日）發表網誌，分享渠務署工程督察徐偉耀的生活。黃指工作上，徐負責管理渠務事宜，隨時候命；工餘時積極當義工，抗疫期間更為公公婆婆送上口罩。徐也分享與女兒亦師亦友的關係，盼望女兒以生命影響生命，感染身邊的人加入助人行列，貢獻社會。

黃偉綸稱，徐偉耀2006年加入渠務署，任職助理工程督察，其後曾短暫調派到其他工務部門。2016年重返渠務署，現職工程督察，管理灣仔區的渠務事宜，包括處理市民的求助個案、區議員和大廈業委會的查詢、驗收新建渠務工程等。

渠務工作繁重，徐偉耀稱，對每位市民的求助，也會認真處理。記得有次收到求助個案，有市民不慎把無線藍牙耳機掉進集水溝。由於當時天氣不穩定，有機會下大雨，徐先生馬上聯絡承建商，安排工人到場處理，在旁有小朋友說笑，以為他們在尋寶，其實他們是在認真處理事主的求助，最終找回耳機，並物歸原主。個案或許微不足道，但他希望公眾能感受到部門盡力服務市民的心。

▲ Marble（左）亦熱心服務社群。徐先生盼望她以生命影響生命，感染身邊的人加入助人行列，貢獻社會。 （網誌圖片）

黃偉綸稱，一向鼓勵同事在工餘時間當義工，知道徐偉耀積極參與部門義工服務，包括探訪老人院、幼兒院等。早前疫情下，他響應政府呼籲，加入義工隊，向家居隔離者進行電話訪查。另外他與建造業議會義工一同包裝口罩，以及前往南丫島一些偏遠村落派發防疫包。

徐先生也特別珍惜與家人的相處的時光。女兒Marble數年前大學畢業，已投入社會工作。Marble小時候，徐就以朋友模式與她相處，避免Marble對他有「高高在上」的嚴父感覺，希望她向父親輕鬆談心事，交流意見。

他希望女兒心存知足感恩，盡力貢獻社會。他相信「以生命影響生命」，正如女兒當義工幫助別人時，別人也會受到影響，而去幫助其他人，這樣世界就會變好。不過，他強調每個孩子都是獨立的個體，他相信女兒可選擇到適合自己將來的路。只要她開心，他自己就會開心。

黃偉綸期望透過徐爸爸的故事，希望市民更了解渠務署同事的工作，也借機會為一眾扛起照顧家庭責任的父親們，說聲謝謝，指他們確實值得大家的掌聲、鼓勵和支持。

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記者：吳卓峰