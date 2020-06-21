【日偏食】太陽89%直徑受月球阻擋　錯過要等50年　一家大小到太空館觀賞【圖輯】

▲ 本港今日出現天文現象「日偏食」。（曾耀輝攝）

今日（21日）既是夏至亦是父親節，本港更出現天文現象「日偏食」，吸引不少一家大小及天文發燒友到尖沙咀太空館及各區公園觀賞這個天文現象，香港太空館及香港天文台亦有直播日食過程，讓巿民可安在家中，透過多個網上及社交媒體平台免費欣賞此特別天文現象。

天文台提醒，市民觀看日食時，不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，較安全的觀測方法是透過針孔，或用望遠鏡把太陽的影像投射在白紙或硬紙板上，然後觀看其投影。

▲ 香港上空出現日偏食，市民到荔枝角公園觀看情況。（曾耀輝攝）

▲ 今日「日偏食」食甚時間為4時08分，到時太陽有89%的直徑會受月球阻擋而變成彎月狀。（香港太空館直播圖片）

▲ 有爸爸與女兒一同觀賞天文現象。（曾耀輝攝）

根據天文台資料，日偏食由今日下午2時37分開始，當時太陽處於離西面地平線約59.6度的位置，至下午5時24分結束，食甚時間為4時08分，到時太陽有89%的直徑會受月球阻擋而變成彎月狀。

天文台指，今次日偏食是自2012年以來香港可觀看日食現象中食分最高的一次，下次更高食分的日食要待2070年才出現；而下次能夠在香港觀看的日食將於2023年4月20日出現，屆時的日偏食僅可勉強觀看。

▲ 本港今日出現天文現象「日偏食」。（香港太空館直播圖片）

▲ 男女老幼紛紛枱頭觀賞「日偏食」。（曾耀輝攝）

▲ 本港今日出現天文現象「日偏食」。（香港太空館直播圖片）

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記者：陳曉瑩