【日偏食】港人紛抬頭觀賞日偏食　太陽89%直徑受月球阻擋　錯過要等50年【圖輯】

▲ 今日（21日）既是夏至亦是父親節，本港更出現天文現象「日偏食」。

今日（21日）既是夏至亦是父親節，本港更出現天文現象「日偏食」，全港多處及多區公園都有市民枱頭觀賞這個天文現象，不少一家大小及天文發燒友亦到尖沙咀太空館進行觀賞。香港太空館及香港天文台亦有直播日食過程，讓巿民可安在家中，透過多個網上及社交媒體平台免費欣賞此特別天文現象。

▲ 本港今日出現天文現象「日偏食」。（梁偉榮攝）

▲ 有爸爸與女兒一同觀賞天文現象。（曾耀輝攝）

▲ 不少一家大小到觀塘海濱公園觀煩「日偏食」。（梁偉榮攝）

根據天文台資料，日偏食由今日下午2時37分開始，當時太陽處於離西面地平線約59.6度的位置，至下午5時24分結束，食甚時間為4時08分，到時太陽有89%的直徑會受月球阻擋而變成彎月狀。

▲ 香港上空出現日偏食，市民到荔枝角公園觀看情況。（曾耀輝攝）

天文台指，今次日偏食是自2012年以來香港可觀看日食現象中食分最高的一次，下次更高食分的日食要待2070年才出現；而下次能夠在香港觀看的日食將於2023年4月20日出現，屆時的日偏食僅可勉強觀看。

▲ 本港今日出現天文現象「日偏食」。（香港太空館直播圖片）

▲ 天文及攝影發燒友紛紛舉起杷機捕捉難得的天文現象。（梁偉榮攝）

▲ 市民走在街上亦不忘枱頭觀賞「日偏食」。（梁偉榮攝）

天文台提醒，市民觀看日食時，不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，較安全的觀測方法是透過針孔，或用望遠鏡把太陽的影像投射在白紙或硬紙板上，然後觀看其投影。

▲ 本港今日出現天文現象「日偏食」。（香港太空館直播圖片）

▲ 男女老幼紛紛枱頭觀賞「日偏食」。（曾耀輝攝）

▲ 今日「日偏食」食甚時間為4時08分，到時太陽有89%的直徑會受月球阻擋而變成彎月狀。（香港太空館直播圖片）

▲ 牛頭角街上觀賞「日偏食」的市民眾多。（梁偉榮攝）

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記者：陳曉瑩