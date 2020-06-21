【新冠肺炎】本港今新增3宗輸入個案　累計病例1132宗

▲ 本港今日新增3宗輸入確診個案。(陳國峰攝)

本港今日（21日）無本地感染確診個案，惟衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，本港新增3宗2019冠狀病毒病確診個案，至今案累計個案1132宗（包括1131宗確診個案和1宗疑似個案）。



今日公布的新增個案涉及1男2女，年齡介乎29至37歲，患者分別從印尼、印度及巴西返港。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。



中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



衞生防護中心發言人表示，鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。中心強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。市民在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

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記者：郭詩詩