20歲男為追騎師夢戒零食及夜睡習慣　靠填詞走過人生低谷

▲ 見習騎師周俊樂受訓五年，向騎師夢想出發。（香港賽馬會提供圖片）

不少人都希望將興趣變成職業，但其實過程中都需要下一番苦功。現年20歲的見習騎師周俊樂（Jerry）於5年前入讀見習騎師學校，夢想是成為一名騎師。為此，他戒掉了夜晚，以及吃零食的習慣。此外，他亦承受不少壓力，更曾經想過要放棄當騎師，幸好最後找到減壓的方法，成為一名見習騎師。

▲ （香港賽馬會提供圖片）

Jerry於2015年9月入讀見習騎師學校，當時的他只有15歲，剛唸完中三，是一個熱愛足球的男孩，並同時亦是沙田區隊的成員。在他14歲的那年，因為好奇而學習馬術，騎了大約一年，便愛上了騎馬，在家人的鼓勵下，他投考了馬會賽事見習學員。

他在見習騎師學校內需要修讀賽馬證書課程，學習騎術理論與進行訓練，包括馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂以及個人財務管理等。有見及此，就更能讓他下定決心要成為一名騎師。

要投考為賽事見習學員，其體格方面亦相對嚴厲，雖然身高沒有規限，但若要成為見習騎師，其體重大約是103磅，而策騎員則約125磅。Jerry提到，剛入學時，他的當時身高1.6米、體重117磅，同時，其策騎表現未如理想，即使後來已增至1.7米，但他仍感到好大壓力，曾有想過放棄的念頭，幸得音樂助他走出低谷。

可能我經常運動，又有學過騎馬，所以順利通過了體能及策騎測試。不過，生活及飲食習慣的改變，卻要花上一些時間適應，以前我習慣很夜才睡覺，現在卻要每天4時便要起床返馬房工作和騎馬，又因為要控制體重，不能吃我最喜愛的糖果及漢堡包。

▲ Jerry與見習騎師學校舍監一齊彈結他。（香港賽馬會提供圖片）

他表示，在填詞的過程中，讓想通了一些道理，就是『不要讓將來的自己後悔』。他知道當騎師是他的夢想，不能因為一些挫折而輕易放棄。自從之後，每次他遇上困難，也會透過音樂減壓，多年來更以筆名JC寫下不少勵志作品。

我們學校有音樂課，我因此愛上了音樂，舍監更教我彈結他。他知道我對填詞有興趣，有一天寫了一首歌，叫我嘗試去填詞，我花了兩晚時間，將內心的想法寫在歌詞裡，完成的作品叫做《夢想》，講述追求夢想時，即使遇上挫折，也不能放棄。

▲ Jerry在港首日在沙田馬場策騎「二郎」出賽勝出。（香港賽馬會提供圖片）

Jerry的努力終見成果，他在完成了3年多在港的訓練課程，並於去年被送往南澳洲深造騎功，在當地上陣逾540次，贏得77場頭馬，居南澳洲騎師榜第5位。

能回港策騎，對我來說可說是非常突然。我在南澳受訓1年多，今年4月見習騎師學校校長致電給我，通知我一星期後可以回香港準備出賽，我感到很高興，覺得距離夢想又踏前了一大步。

▲ 周俊樂昨日（21日）在沙田馬場勝出兩場賽事。（香港賽馬會提供圖片）

他於今年5月9日首次在港披甲上陣，初次在沙田馬場作賽即一鳴驚人，當日的比賽更憑「承你所願」與「二郎」兩勝頭馬；更於昨日（21日）沙田馬場勝出兩場賽事。對於比賽的結果，他表示相當幸運，並感謝師父韋達及練馬師約翰摩亞。

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▲ 與見習騎師學校校長陳念慈（右）指Jerry目標清晰。（香港賽馬會提供圖片）

對於未來，他表示自己的短期目標是提升騎功，汲取上陣經驗，爭取更多頭馬；而長遠目標則是升格為騎師，有機會代表香港參與國際賽事，達成心中夢想。見習騎師學校校長陳念慈則表示，Jerry具有運動員的特質，目標清晰，性格堅毅，兼且抱著永不放棄的精神，相信他最終會成功圓夢。

香港賽馬會由今日（22日）起至7月24日，招募新一屆「賽事見習學員」，年滿15歲而有志投身賽馬專業的青少年，可於馬會「賽馬培訓發展委員會」網站填寫申請表格，即時網上遞交。

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記者：郭詩詩