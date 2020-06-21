【念親恩】古巨基拍片教囝囝講I Love You　基仔當爸後更感父母偉大

▲ 古巨基拍片紀錄兒子講I love you。

古巨基太太Lorraine在今年1月低調在美國產子古駿廷（Kuson），基仔夫婦3月宣布喜訊，古巨基之後不再低調，不時都在個人社交平台上載與囝囝的合照，而Kuson超萌的樣子十分可愛。

上月母親節，Lorraine首次以媽咪身份慶祝，古巨基於個人社交平台首次公開一家三口合照，而今日父親節，基仔上載短片，拍下兒子首度用BB音講I Love You，場面溫馨。

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感動不已的基仔，並撰寫長文，講父親節感受，他寫道：「成為了父親的第一個父親節，我很想跟父親和母親說一句”I Love You”。」

基仔又指影片是Kuson出生的第138天時拍下：「那幾天發現他開始發出『呀呀』聲好像和我溝通互動似的聲音，讓我記起在網上看過一些BB學大人講話的短片，最容易讓他們學著發音的就是”I Love You”。」

▲ 眼仔大大的Kuson好可愛。（影片截圖）

他經過幾天捕捉和拍攝，終於等到Kuson這個神奇的第一次！！

基仔稱：「看著眼前這個從當時出生體重過輕很瘦弱的微型BB，轉眼變成眼前這個圓嘟嘟的小肉丸；從當時雙眼總是睡著都很少張開睡寶寶，變成這個和我四目交投對我說出”I Love You”的小可愛，我的興奮和感動都不用以筆墨去形容，我想大家在片段𥚃聽到我的反應已經完全感受到。」

▲ 基仔忍不住錫囝囝一下。（影片截圖）

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基仔道：「然後，我開始想像，我爸媽聽到四十多年前那個小巨基說的第一句『我愛你』時，他們臉上每個感動的表情和喜悅。」

忘記是幾歲開始，人大了，表達愛的方式改變了，很多愛都內斂地放在心裡，沒有再說出口。

基仔感性寫：「今年開始，做了父親，看到Kuson，我頓覺通了，其實每個父母，最想看到的是兒女的健康快樂，最想得到的只是兒女簡單的一句”I Love You”。

成為了父親的第一個父親節，以及往後的每個父母親節，我都想跟父親和母親說一句”I Love You”。我愛你們。很愛很愛。」

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