失業率5.9%　張建宗稱20至24歲青年失業率13.4%情況更嚴重

▲ 張建宗認為青年失業問題嚴重。（資料圖片）

最新失業率5.9%，政務司司長張建宗今（21日）發表網誌稱，青少年失業情況較嚴重，15至19歲人士的失業率升至16.1%，是近4年高位；20至24歲人士的失業率則升至13.4%。他稱面對經濟不景，職位不足的環境，剛畢業的年輕人要成功找到工作，較以往艱難，相信青年亦難免感到徬徨。

張建宗稱，政府充分明白青年就業難，會全方位竭力創造就業機會，包括在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來兩年在公營及私營界別，創造約3萬個有時限職位，涵蓋不同技能及學歷人士，當中有不少是適合青年人和應屆畢業生。包括500個環保時限職位、1,200個康體及文化職位、逾700個行政和文書時限職位，也會創造非政府界別的臨時職位計劃。

他又稱，政府會於2020/21年度，聘請超過1萬名公務員，取代退休人員和填補新設的職位。這些職位中，紀律部隊職系及文職職系各分別佔約三成及七成，有關職位分佈於約60個政策局和部門。而2020/21年度，政府及公營機構把短期實習名額，增加至近5,000個，同時會邀請公營機構提供實習名額。個別實習計劃會有特別的招募條件，例如指定學科的學生或少數族裔學生。

他強調，經濟向前發展和社會充分就業，是社會和諧的基本要素。即使經濟活動逐步恢復，但要回復安居樂業、商貿興旺的香港，都必須在國家安全和社會穩定的情況下才能推動起步引擎。

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責任編輯：吳卓峰