【炎熱夏至】網民實測連續3天車廂烤雞蛋　3個鐘變溫泉蛋：蛋黃QQ的

▲ 天氣炎熱，網民實測將生雞蛋放在車廂內，嘗試透過熱力將雞蛋煮熟。

今日是夏至，天氣愈來愈熱。台灣過去幾日氣溫超過攝氏30度，當地一名男網民，見到有人表示在車內的筆因高溫而變彎，繼而忽發奇想，將生雞蛋放在車廂內，嘗試透過熱力將雞蛋煮熟。實測連續進行了3天，結果生雞蛋成功被烤熟，而網民更悟出最佳煮蛋時間，試食後直呼好味，猶如日式流心蛋。

有網民周四（18日）在Facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，直呼「天氣熱爆了」，想測試一下在車內是否能烤熟蛋，於是在鐵碗內放入兩顆雞蛋，置於私家車車廂擋風玻璃底下，由中午12點半放到4點半。結果發現，雞蛋蛋白已大致全熟，狀似溏心蛋。為了令蛋黃不要太熟，網民決定第二天再試一次。

▲ 第一日測試用了4個小時，雞蛋蛋白已大致全熟，狀似溏心蛋。（圖片來源：爆廢公社公開版）

而在19日，他縮短在車內放置雞蛋的時間，由中午12點半放到下午3點15分。接近3個小時的時間內，成功使雞蛋的蛋白變成液態狀，不致全熟，看起來猶如流心蛋。而網民更試食雞蛋，大讚「蛋黃QQ的，根本就是在日本超商買的蛋，好吃。」

▲ 第二日用了近3個小時，成功炮製出如溫泉蛋的效果。（圖片來源：爆廢公社公開版）

為了精益求精，網民昨日再嘗試第3次實測，並分別用鐵碗、陶瓷碗、盤子3種不同容器，大約中午12點把雞蛋放入車內。兩小時後，把其中一隻用鐵碗裝著的雞蛋取出，發現蛋白呈半熟，蛋黃呈半液態狀。再過半小時後，把全部蛋取出，蛋黃都呈約8分熟。在分別試食後，他認為鐵碗內的蛋蛋黃不會變乾，相對好吃。

不少網民看到他的分享後高呼神奇，亦有人因此得知車內溫度的確很高，留言稱「蛋都快熟了！」另外，也有網民憂慮發帖者吃雞蛋後會肚痛，擔心雞蛋長時間放車內會變壞。

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責任編輯：王俊賢