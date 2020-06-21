【夫妻情深】港女放棄一切遠嫁台灣三年抱兩　甘願陪丈夫兼職做外賣車手幫補家計

▲ 台灣一名丈夫在網上「抱怨」從香港嫁來的妻子，「埋怨」她即使在周末周日仍願意陪伴他一同「跑UberEats」送外賣。

成家立室後，不少事情其實都需要兩夫婦共同面對。台灣一名丈夫近日就在網上稱，從香港嫁來的妻子，不但含辛茹苦地誕下兩名孩子，即使在周末周日仍願意陪伴他一同「跑UberEats」送外賣。

據該名丈夫近日在facebook群組「爆怨公社」指，妻子從香港放棄一切嫁來台灣3年以來，已經為他生了兩個小孩。

平常周一至周五除了自己會在家中帶小孩外，即使在周六日把孩子送到祖父母家後仍然會堅持陪着他一起騎電單車作外賣車手，「妳取餐我送餐，日曬雨淋」，讓他不得不慨嘆：「老婆娶得好很重要，我答應妳...一定會努力給你們好生活的。」

該名丈夫又在帖文內配上妻子的照片，照片中的妻子正坐在電單車上玩手機，一頭秀麗長髮和長腿讓不少網民大為羨慕，有網民表示：「彼此珍惜比甚麼大富大貴來得幸福」、「上輩子拯救世界了」、「炫耀文，娶妻求賢淑，你真幸運」、「別人的老婆總是不會讓人失望」。

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責任編輯:王俊賢