【悼念賭王】三房千金撰長文難捨父親離去　何超蓮：下一輩子繼續當父女

▲ 何超蓮發表長文悼念賭王父親。

賭王何鴻燊5月26日逝世，享年98歲，繼昨日二房女兒何超儀發文悼亡父後，賭王三房女兒何超蓮，今日父親節（6月21日）亦於社交平台發長文悼念父親，並指自小受父親的善心啟發，而決心要像爸爸一樣行善回饋社會，並感謝父親對她的循循善誘。

今日何超蓮在IG發布多張童年家庭照，以及近年自己做義工時所拍的照片，超蓮又撰寫長文，悼念離世父親。

▲ 超蓮發放其中一張全家福照。（取自IG）

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超蓮首先寫道：「爸爸，你辛苦了，好好的在天上享福， 我們下一輩子再見！」

她又道：「又是特別想念你的一天 ，今天是父親節了，第一次沒有celebration cake， 第一次沒有吵吵鬧鬧在你房間吵你起床，第一次不用想破頭你有甚麼沒有的可以送。」

▲ 罕有賭王家庭照。（取自IG）

超蓮指這些天一直留在家翻照片，想要找到得體的可以放在喪禮懷念你，結果十有八九都是在搗蛋的照片。

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▲ 賭王自小便對多名子女照顧有加。（取自IG）

她分享：「而你永遠嘻嘻哈哈看著我們，這張游泳照是你難得沒有戴著浴帽的，因爲我們還沒長大，不會趁你游泳潑水弄濕你頭髮，但你從來不會發火 都是媽媽生氣了你還負責幫忙圓過去，我的搗蛋調皮隨了你 媽媽每天被我氣的呱呱叫，你總會幫我轉移注意力， 說調皮的小孩才聰明起碼她不壞。」

超蓮難以忘記從小只要被罵，就盼著爸爸回家救她，並寫道：「謝謝你寵著我陪著我長大，現在的我不再調皮搗蛋了， 也會替你好好照顧媽媽。」

▲ 超蓮上載多張童年照。（取自IG）

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超蓮稱：「你就開心的在天上跟老朋友聚會吧 你總說為善最樂，今年的父親節禮物 我要把對你的愛發放出去 跟義工一起做活動，在街上派霜淇淋給大家吃 相信你在天上看到也會開心吧。」

▲ 超蓮熱愛行善全受父親影響。（取自IG）

最後，她感性分享：「爸爸，你辛苦了，好好的在天上享福，我們下一輩子再見。下一輩子我們繼續當父女，下一輩子讓我有機會繼續孝順你。爸爸我愛你」

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