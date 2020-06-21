【港區國安法】譚耀宗稱未知何時表決通過　國安公署不受《基本法》第22條所限

全國人大常委會會於下周日（28日）再開會，未知會否審議港區國安法。全國人大常委譚耀宗稱，未知何時表決通過，強調香港有不少支持立法的朋友，都希望早日立法，令香港從此穩定下來，能夠一心一意恢復經濟。

譚耀宗又指，草案條文保密，但新華社日前發布的說明，已經很大程度介紹草案內容，他認為草案結合了香港實際，並按照憲法及人大決定，參考了香港情況及不同意見，希望港人有信心。

譚耀宗又指，駐港國家安全公署不受《基本法》第22條所限，至於由特首委派法官審理國家安全安件，他認為沒有抵觸《基本法》，認為涉及國家安全的案件較為特別，與一般刑事案有所不同，應交由專門人員處理跟進較好。

有份列席人大常委會的基本法委員會副主任譚惠珠則指，中央在港設立維護國家安全公署，其職能與中聯辦有分別，強調公署工作人員要遵守香港及中國法律，至於公署地位如何則要待條文公布才得知。她又補充，如果港區國安法與香港法律有所抵觸，會以前者為準。

被問到港區國安法是否要趕及七一回歸紀念日前立法，譚惠珠稱不知道人大常委會如何考慮，但相信大多數人都希望，港區國安法能夠盡早出台，市民對立法有意見可向中聯辦表達，而其他基本委員會委員亦樂意聆聽意見，暫時未有北京官員會來港聽意見的消息。

責任編輯：陳宛彤