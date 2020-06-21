【北京疫情】百事可樂北京廠房爆8宗確診　緊急停產停工隔離87人

▲ 百事可樂的北京廠房出現確診病例。

北京新一波新冠肺疫情仍然持續，昨日（20日）更新增了22宗本地病例。當中，百事公司大中華區集團證實，其北京的廠房出現8宗確診病例，目前廠房已全面停產停業。

北京昨日的新增患者年紀最小不足2歲，最大86歲，全市過去10日有227人確診，當中2人危殆，11人嚴重。而北京市疾控中心副主任龐星火今天下午表示，截至6月20日凌艮零時，大興區孫村鄉磁魏路1號某食品公司（百事的北京廠房）共發現8宗確診病例，其中2人曾到過新發地市場採購。

而百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏事後亦通報指，事發分廠已加大調查有關曾與病例進行密切接觸的人員，截至6月20日下午6時，已追查到87名密切接觸者，並正進行集中隔離。

他指出，有關廠房目前已進行停產停業、產品封存、環境消毒殺菌、人員隔離等措施，並已對產品及廠區環境進行全方位取樣調查，目前測試產品安全，同時保證新發地疫情後的產品均已封存。

百事公司表示，已安排480名員工進行檢測，全部結果均為陰性，工廠內外的環境取樣檢測結果亦為陰性，目前並已安排全部員工居家隔離。

據資料顯示，百事公司於1981年，在深圳興建百事可樂罐瓶工廠，開始正式投資中國，於北京市朝陽區設有百事(中國)投資有限公司北京分公司辦公室，另於北京市大興區青雲店鎮楊各莊村、磁魏路1號兩地設有百事食品(中國)有限公司北京分廠。

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責任編輯：羅嘉欣