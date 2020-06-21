【派錢1萬】截至下午5時約200萬人經電子登記領取　政府指首日登記運作順暢

▲ 政府表示，截至今日下午5時，共有約200萬名市民透過參與計劃的21間銀行遞交電子登記，以領取1萬元現金。（陳國峰攝）

政府派錢一萬元的現金發放計劃，今日（21日）起接受登記。政府指，截至今日下午5時，共有約200萬名市民透過參與計劃的21間銀行遞交電子登記，另外約8,000名市民透過香港郵政網頁遞交電子登記表格。政府形容，現金發放計劃首日登記運作順暢，市民反應踴躍。

政府發言人強調，經銀行辦理電子登記並以銀行過戶收錢，是最方便快捷、最快收到款項的方法，6月底前經銀行進行電子登記的人士，將一律同步於7月8日左右開始在其指定的個人銀行帳戶收到款項；7月1日起進行電子登記的，會在登記後約一星期收到款項。而現金發放計劃的登記截止日期為2021年12月31日。

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政府表示，全港約1,000間銀行分行和約120間郵政局亦於今日作特別安排，在上午9時至下午5時開放，接受市民遞交書面登記表格，使用書面表格人士需按年齡分三批開始進行登記，首批（即1955年或之前出生人士）可於今日起開始遞交表格。市民可把填寫好的書面表格投進收款銀行／郵政局的收集箱，或郵寄表格至香港郵政信箱182020號。

政府發言人說，在首兩星期進行登記的人士，會同步在7月20日左右起收到款項或領取支票通知，因此無須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。

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記者：陳曉瑩