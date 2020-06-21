【新冠肺炎】兩大藥廠合研疫苗最快明年底完成試驗　GSK：未知售價但承諾公眾可負擔

▲ 新冠肺炎疫情肆虐全球多月，市民已持續半年戴上口罩外出。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情肆虐全球多月，多國正加緊研發疫苗盼藉以舒緩疫情。藥廠葛蘭素史克(GSK)與賽諾菲合作研發的佐劑疫苗最快明年底完成所有試驗，惟現時仍未知疫苗售價及供應日期；另外與內地三葉草生物製藥公司合製的新冠肺炎疫苗的第1期臨床試驗，將於今年8月發布初步數據，今年稍後將進一步開展第2B期、第3期臨床試驗。

藥廠葛蘭素史克(GSK)早前已先後與內地三葉草生物製藥公司（Clover Biopharmaceuticals）、法國藥廠賽諾菲（Sanofi）合作，以其佐劑疫苗技術合作研發新冠肺炎疫苗；其中三葉草生物製藥公司將以其「Trimer-Tag」（蛋白質三聚體化）專利技術，聯同葛蘭素史克的佐劑技術，合製研發「COVID-19 S-三聚體」疫苗。

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內地三葉草生物製藥公司（Clover Biopharmaceuticals）日前宣布，已就有關疫苗完成第1期人體臨床試驗，預計今年8月將有初步免疫原性及安住性研究數據；及後今年稍後將進一步開展第2B期、第3期臨床試驗。

葛蘭素史克疫苗部首席醫療主任Thomas Breuer對三葉草生物製藥的佐劑疫苗初步臨床數據感鼓舞，盼今年內可加快進入下一期臨床試驗。

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另外，葛蘭素史克與賽諾菲合作研發的佐劑疫苗亦擬於今年下半年，展開第1期臨床化驗，如一切順利最快可於明年下半年完成所有試驗。

被問及何時將有疫苗面世、售價及會否如流感疫苗需每年接種一次，葛蘭素史克回應稱現時仍言之尚早，但強調屆時會提供可負擔的疫苗，且透過機制公平地向不同國家供應，又相信屆時應不止一款疫苗供應以應對是次疫症。

葛蘭素史克解釋，利用佐劑技術可以減少疫苗中的蛋白質劑量，可令接種者產生更強且持續時間更久的免疫反應；而為應付疫苗大量生產，葛蘭素史克將於明年年底前生產10億劑佐劑，以輔助生產新冠肺炎疫苗。

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記者：陳正怡