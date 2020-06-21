中大研究首發現水母帶有節肢動物生長激素　有助揭示水母生態及繁殖機理

▲ 赤月水母（俗稱海蜇）是亞洲地區的佳餚美食。（圖片由中大提供）

水母遍布各大海洋，從淺水區到深海都有牠們的蹤影，亦是海洋食物鏈的重要組成部分，它們亦有不同特徵和形態。中大研究首度發現，水母體內存有一直被科學家認為只有昆蟲等節肢動物才有的生長激素，有助解開水母進化過程、生態及大量繁殖的迷團。

水母在亞洲地區是餐桌上的佳餚，惟近年因氣候變化、海洋優養化等問題，導致水母頻繁地大量繁殖，為人類以至海洋生態帶來危機，除了每年有成千上萬游泳人士被水母的毒觸鬚刺傷外，水母群會阻塞發電站的冷卻系統及損毀捕魚設備。

中大研究團隊對天草水母 (Sanderia malayensis) 和俗稱海蜇的赤月水母 (Rhopilema esculentum)進行基因組測序，首次發現在水母找到能夠製造「倍半萜類激素」的基因，屬昆蟲幼蟲調控變態的重要化學物質，例如蠶蟲會在結蛹後分泌蛻殼激素及鞣化激素，調節其蛻殼行為及翅表皮的生長。

▲ 天草水母是印度太平洋海域的原生品種。（圖片由中大提供）

研究團隊同時指，水母這類刺細胞動物與包括人類在內的兩側對稱動物，同樣擁有明顯的同源異型框基因組織，意味刺細胞動物和兩側對稱動物的共同祖先已有這些基因，只是於過去的6億年經歷不同的演化過程。

負責研究的中大生命科學學院教授許浩霖表示：

水母是海中最迷人的生物，牠不但有奇特的外觀，其多變的特性和生態變化亦十分值得研究。我們將進一步研究牠的進化和發育機理，瞭解新發現的激素在刺胞動物變態及繁殖中擔當甚麼功能，並就水母大量繁殖及氣候變化所帶來的威脅，探討新的應對方法。

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記者：陳曉瑩