【港區國安法】保安局指正展開籌備工作　警務處律政司設立專職部門

▲ 保安局局長及6個紀律部隊部門首長表示，全力支持和配合港區維護國家安全立法工作。（經濟日報資料圖片）

人大常委會法工委負責人昨日（20日）發布「港區國安法」草案的說明，保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、香港海關關長鄧以海、消防處處長梁偉雄、懲教署署長胡英明、入境事務處處長區嘉宏，以及政府飛行服務隊總監胡偉雄機長均表示，對中央制定香港特別行政區維護國家安全的法律予以全力支持；而保安局會全面配合，並正展開相關的籌備工作，警務處和律政司將設立專職部門。

保安局重申，制定香港特別行政區維護國家安全的法律是為了切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，以及勾結外國或境外勢力的危害國家安全的犯罪行為，針對的是極少數危害國家安全的違法分子，以保障絕大多數奉公守法的香港市民的安全和基本權益，維護香港的繁榮穩定。

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保安局指，草案要求保障嫌疑人的權利，以及市民、法人或組織根據《基本法》所享有的合法權益，有關立法不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由。

李家超説，每個國家都有維護國家安全的法律和特定執行機構，這是每一個負責任政府不可推卸的應有之義，維護國家安全和香港法治，是「一國兩制」行穩致遠的最佳保障，確保香港長治久安，市民生活太平，社會回復安寧，民生及經濟回復發展，確保香港長期繁榮穩定。

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記者：陳曉瑩