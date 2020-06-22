理大主動學習教學　提升數學科成效

▲ 理大在中學推出主動學習流動解決方案（PALMS），有參與中學老師認為方法有助學生更多參與課堂。(林國峰攝)

現代教學善用新科技，有助提升學生學習意慾及主動性。理大在中學推出主動學習流動解決方案（PALMS），有參與中學老師認為方法有助學生更多參與課堂；理大指將針對初中學生推行計劃，盼提升中學生在數學科的學習成效。

理大、港大、浸大及中大，於2017年獲教資會撥款1,500萬元研究主動學習教學法，4校團隊至今已開發13個應用程式，其中理大包辦8個，包括師生問答平台「YoTeach！」及綫上合作學習互動白板「IOWBs」等。

開發PALMS的理大應用數學系專任講師陳世道指，傳統教學方法以老師為主導，學生較少有參與機會，未必切合現代教學。團隊為此設計不同的學習應用程式，其中一款名為「Badaboom!」，使用者可輸入如數學程式的問題和答案，並會獲分數和名次，可供學生寓學習於遊戲，從而提升在課堂的投入感及參與度。此外，因近月疫情，網上學習亦成趨勢，PALMS使用量更由每月2萬增至5萬。

參與先導計劃的元朗商會中學曾將該教學方法應用於中四學生的數學課上，數學科老師黃思欣表示，班上部分學生學習動機較弱，且對課堂興趣不大，為改善情況，黃決定利用「IOWBs」，並將學生分組，在平板電腦上試做不同的題目，解釋做法後互相評價，發現他們比起只是抄筆記有很大不同。

黃指，「IOWBs」可實時看到學生做題過程，形成他們之間的良性競爭，另「有學生見到其中一組明顯做錯了，主動為同學更正」；認為透過主動學習教學法，學生即使感覺題目深奧，彼此仍會嘗試互相討論及思考。

理大稱，計劃會為參與的中學提供3個流動應用程式，及為參與學校設計教案等；整個計劃為期兩年，對象為中一至中三數學科，費用全免，預計能為8至10間中學提供服務，至今已有5間中學報名。

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記者：洪芷晴