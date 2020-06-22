【綠置居】港島筍盤蝶翠苑最平97.67萬　蝶翠苑青富苑價單出爐

▲ 綠置居今日起派發價單。

49折「綠置居」項目，新項目柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以及貨尾麗翠苑14伙，今（22日）公布售樓書及價單，房委會將於下周一（29日）邀請中籤者分批揀樓。

今期「樓王」位於麗翠苑第二座18樓13室，面積約452呎兩房單位，折後售價341.46萬，即呎價逾7,554元。

近年港島資助房屋較少推售，蝶翠苑有3個單位，售價低過100萬元。另外青富苑有187平方呎細單位，售價只需81.77萬元。

▲ 柴灣蝶翠苑預計2022年8月獲發佔用許可。（資料圖片）

蝶翠苑3伙低層 六位數字有交易

蝶翠苑有828伙，屬於單幢式發展，單位面積介乎187至320平方呎，售價由97.67萬元至207.2萬元。

銀碼較細的「筍盤」單位，分別位於1樓05及11號室，單位面積都是187呎，售價分別97.67萬元及98.35萬元。另外1座19室的面積189呎，售價99.68萬元。１倘申請人揀選這3伙單位，倘承造九成半按揭，可付少於5萬元首期，就可做業主。

該盤售價最貴的單位，是35樓17室，一個320平方呎單位，位處「鳳凰層」，有一個32平方呎露台，售價207.2萬元，呎價6,475元。

▲ 青富苑料要到2023年4月，才獲發佔用許可證。（資料圖片）

青富苑背山面海 呎價$4,373起

青衣青富苑有2,868個單位，共兩座大廈，售價由81.77萬元至272.61萬元。

售價最平的單位，在B座1樓27室，單位面積187呎，賣81.77萬元，平均呎價是4,373元。

該項目售價最貴的單位，位於B座39樓13室，單位面積466平方呎，位處「鳳凰層」，售價272.61萬元，呎價5,850元。

▲ 麗翠苑售現樓，準業主或可「即買即住」。（資料圖片）

麗翠苑餘貨成今期「樓王」

麗翠苑餘貨有14伙，較大的441至452呎單位有2個，售價都在300萬元左右。

其中今期「樓王」就在麗翠苑第二座18樓13室，面積約452呎兩房單位，折後售價341.46萬。

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記者：吳卓峰