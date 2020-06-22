【妻子的浪漫旅行】蔡少芬因父母離異曾非常自卑　Ada遇張晉組家庭建幸福生活

▲ 受父母離異影響自稱「垃圾」，「醋埕」蔡少芬爆張晉告白過程。

蔡少芬（Ada）參與內地真人騷《妻子的浪漫旅行》，在人前自信滿滿的Ada於《妻子的浪漫旅行》透露，兒時受父母離異的影響，過去曾很自卑，會稱自己為「垃圾」。期間又自爆當時因為「呷醋」，引到老公張晉向她表白開始交往。

Ada獲邀參演內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季，早前抵達有「東方夏威夷」之稱的三亞，與其他藝人妻子們享受陽光與海灘。Ada與其他女演員穿上美人魚泳衣，在沙灘上狂擺「甫士」，雖然已是三孩之母，但仍魅力不減，大晒招牌42吋長「魚尾」及S字身形。

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▲ 現年46歲的三孩之母蔡少芬身材仍Fit到漏。（樂天派發相）

蔡少芬曾缺安全感

節目內其中一個環節，是參加者在晚餐時間摸酒杯底談心事，提到大家「最想忘記的事」。

Ada有感而發，更說到淚眼汪汪兼哽咽：「以前我很自卑，沒安全感，父母很早就分開，我經常覺得自己生出來是個負累。以前我會叫自己做『垃圾』，覺得自己很沒用。」

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▲ Ada憶起往事禁不住紅了眼眶。（節目截圖）

直到身邊一位好姊妹的鼓勵下，Ada改變了想法、積極面對人生。

蔡少芬表示：「回頭看自己的過去，好像是另一個人的生命，最難過的事我都經歷過，不要再看不起自己。現在我有我的老公、三個孩子，他們都是我的恩典。」

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▲ 張晉是圈中出名的「愛妻號」。（微博圖片）

蔡少芬易呷醋

蔡少芬和老公張晉一直被視為圈中模範夫妻，節目中Ada亦有自爆張晉的表白經過。

「醋埕」Ada有次見到張晉有位女性朋友來探班，對方說去陪那位女生，蔡少芬本來表現大方叫張晉去：「怎知道我回到房間後心裡一直不舒服，就發訊息給張晉『你別再來找我了』。」

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▲ 去年底出生的幼子一臉懵懂非常可愛。（微博圖片）

突然張晉來敲門問：「你吃醋啦？不如我們試一下（拍拖）吧。」Ada還自爆他們在拍拖前約法三章，「不公開、不接吻、不拖手」，怎料蜜運中的Ada在第二天便打破規條。

現時過著幸福生活的一家五口，在昨日（6 月21日）父親節又再公開「放閃」，Ada分享三子女壓著張晉的照片寫道：「最有能力的父親！祝福你永遠背得起我們，為我們做牛做馬！就這樣囉！」張晉轉發回應謂：「張太父親節的祝福？哈哈哈哈哈。」

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