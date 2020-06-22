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【飛虎之雷霆極戰劇透】第27集劇情預告　國棟要求文龍代替自己去殺人

娛樂 09:45 2020/06/22

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《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第26集講到觀塘槍戰連累無辜市民，警隊進入一級戒備狀態，家成臨危受命晉升為副處長，率領全港警隊救人破案。同時，醫院內，棟母蘇醒。

第27集（23/6）

在浩然和逸敏努力斡旋下，終於與志強見上最後一面，彼此立下「來生再續夫妻之約」。

文龍察覺敏儀的精神越見異常，故以自身經歷略作開解，與此同時，國棟的槍傷再度惡化，奄奄一息，家成決定冒險為他取出彈頭。

國棟甫醒來就收到母親病逝的噩耗，哀痛欲絶，可惜淚線已毀，流不出半點眼淚。

敏儀嘗試以催眠術紓解心裡創傷；傭兵纏身，賀進為助志斌脫離困境，不惜揭開父子關係，證據確鑿，志斌無奈接受殘酷現實。

賀進突然來電，其主要目標卻是家成，賀進猛然提出雙方合作的要求。

文龍奉命接應國棟，並道出家成的步署，警方企圖設下天羅地網，把犯罪份子一網打盡，國棟忽然要求文龍代替自己殺一個人。

《飛虎之雷霆極戰》第26集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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