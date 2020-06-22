【生命鬥士】3歲小鐵漢獲准回家「度假」慶父親節　暖爸溫馨同睡︰兒子在身邊已滿足

▲ 醫院批准小鐵漢以「度假」形式回家，與爸爸慶祝父親節。

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas，上月27日接受第4次手術換機械心瓣後，因心率不正而緊急進行第5次手術，植入心臟起搏器。小鐵漢康復進度理想，原本有望出院，可是其後因檢驗出血液內有菌，需繼續住院觀察，幸好醫院批准小鐵漢以「度假」形式回家，慶祝父親節。有小鐵漢陪在爸爸身邊，相信他已很滿足。

小鐵漢撫摸爸爸臉

昨日（21日）父親節，小鐵漢媽媽Doris早上於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」分享兒子回家安頓後的情況，她笑說小鐵漢爸爸Jayco最先響起鼻鼾聲。

很耐沒見口罩下的爸爸，小鐵漢一直摸著他的臉，畫面溫馨甜蜜。

小鐵漢不久也跟著爸爸一起入睡，從媽媽分享的照片可見，在暖和的陽光映入下，睡著了的小鐵漢把腳輕輕靠著爸爸的手臂，父子同睡的畫面很和諧。

▲ 在父親節的早上，小鐵漢父子同睡的畫面很溫馨。（圖片來源︰小鐵漢媽媽fb）

在身邊已心滿意足

Doris指父子休息足夠後，也吃得豐富，小鐵漢精神奕奕，「第一時間拿起公主出去看騎士龍」。媽媽有感而發：

相信今天爸爸不需要特別慶祝，有小鐵漢陪伴在身邊已經心滿意足。

早前小鐵漢爸爸在社交媒體指，兒子因發燒而驗血，驗血報告顯示他的血液內有菌，而醫生初步診斷小鐵漢不似是受細菌感染，穩陣起見要再抽血種菌化驗。

化驗需時，小鐵漢最少要多住院5天，原本預計沒法出院與爸爸慶祝父親節。加上如果再驗出有菌，需再住院多14日。後來醫院批准小鐵漢以「度假」形式回家，父子才能在家慶祝父親節，今日（22日）小鐵漢再返回醫院抽血等待報告。

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責任編輯：駱秀玲