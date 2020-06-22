【食用安全】牛奶咖啡放隔夜含菌量激增4000倍　日本實測樽裝飲品開封24小時含菌量

▲ 日本實測樽裝飲品開封24小時含菌量。

炎炎夏日，很多人逛街都會買樽裝飲料解渴，但有部分人會喝不完放隔夜再喝，日本節目測試發現，原來開蓋後的飲料如放在室溫內存放，24小時後含菌量會激增，最高的一類飲品更可增加逾8千倍！負責在節目中講解的專家指出，飲用樽裝飲品時黃金葡萄球菌會經由口腔進入樽內，令飲料細菌量急，如1g內有10萬以上的金黃葡萄球菌，可導致食物中毒。

日本節目《月曜から夜ふか》中實測了6種熱門樽裝飲品，包括水、綠茶、麥茶、橙汁、牛奶咖啡及可樂。工作人員會在飲品開瓶後淺嚐一口，再扭回樽蓋，將飲品放在氣溫28度，濕度百分之七十的房間內3小時，接著進行24小時的金黃葡萄球菌的數量檢測。測試共分2次進行，分別會在工作人員飲用後，及24小時檢測後進行，以比較金黃葡萄球菌的數量變化。

牛奶咖啡開封後放置24小時細菌激增至517萬個

▲ 牛奶咖啡開封後放置24小時細菌激增至517萬個。（節目截圖）

檢測發現，細菌量升得最驚人的為牛奶咖啡，由初時只得600個，經過24小時測試後，竟大幅增加至逾517萬個。專家於節目中解釋，牛奶咖啡內含的糖分及蛋白質均極高，兩者均是細菌滋生的必要條件，因此令細菌數量大幅增長。

▲ 橙汁由於含果糖，放置24小時後細菌數量亦激增。（節目截圖）

鮮橙汁則排第二，金黃葡萄球菌量由初時只得600個增加至逾250萬個。雖然鮮橙汁沒有另加砂糖，但由於橙汁內本身已內含果糖，同樣亦可加劇細菌滋生。

▲ 香港人夏天常飲的可樂菌數量亦激增。（節目截圖）

至於糖分極高的可樂情況亦不遑多讓，細菌量由600增加至逾249萬。每500毫升可樂，內含約15塊方糖，糖份令細菌爆發式增長。

至於日本人愛喝的麥茶，由於麥茶內亦含糖分及蛋白質，因此在檢測24小時後，金黃葡萄球菌數量以倍數上升，由600升至3,700個，亦升了超過6倍。而大家每日都會飲用的水，則排第5，細菌量則由600只增加到約1000個左右。細菌數量最少的為綠茶，由剛喝完的約600個，減至只剩下490個左右。專家指，綠茶內含兒茶素，有抗菌作用，因此飲品內的細菌數量不升反減。

金黃葡萄球菌可致食物中毒

節目中指出，如1g內有10萬以上的金黃葡萄球菌，可導致食物中毒。

本港衞生防護中心資料顯示，金黃葡萄球菌可存在於一些健康人士的鼻腔內和皮膚表面，主要透過直接接觸傷口、分泌物和污染表面而傳播。此類帶菌者是沒有病徵的，但病菌偶爾會引起疾病，例如血液感染和食物中毒。

金黃葡萄球菌亦可引致皮膚和軟組織感染，如膿疱、膿瘡、膿腫或傷口感染。感染部位會出現紅腫、觸痛或流膿。嚴重者可引致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等。

冷藏可減細菌滋生

如何避免細菌急劇增長，節目教了大家2個很簡單的應對方法，第一就是將飲料倒至杯內喝，避免依附在皮膚的細菌進入剩餘的飲料中，從而阻止細菌增長。另外，將飲料放進雪櫃內冷藏，亦可有效壓抑金黃葡萄球菌生長。

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責任編輯：羅嘉欣