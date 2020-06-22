【死亡直播】電視台直播病人死前30分鐘　新冠肺炎患者痛苦掙扎至死

▲ 玻利維亞電視台直播節目引起爭議。

新冠肺炎疫情肆虐全球，其中位於南美洲的玻利維亞至今已有超過2.3萬人確診，死亡人數逾700人。而當地一間電視台，日前竟以「新冠肺炎患者死前30分鐘」作為專題進行直播，在熒幕前公開患者急救無效，到宣佈死亡的過程，引來外界一致撻伐。

據《TPI》報道，玻利維亞PAT電視頻道日前播出節目《No Lies》，以新冠肺炎患者的診療過程進行專題探討，直播了一名患者在死前半小時的情形，引來爭議。該名患者從被醫生施行急救、到最後宣告死亡的過程被完整播出，甚至拍下家屬情緒低落的畫面。

▲ 電視台播出患者急救無效，到宣佈死亡的過程。（圖片來源：TPI）

直播播出後，引來大批觀眾不滿，認為電視台心態不正確，缺乏對死者和家屬的尊重，毫無道德良知和同情心。

玻利維亞國家監察員Nadia Cruz表示，節目有嘩眾取寵的意圖，反覆及病態地播出急救過程，甚至到最後宣佈死亡的場面也毫不掩飾地公開，是令人感到憤怒。

而電視台其後亦收到大批觀眾書面抗議，有觀眾認為家屬看到相關畫面會很難過，亦狠批媒體為了收視率，可以很冷血，紛紛要求取消該節目。

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責任編輯：羅嘉欣