【玉林狗肉節】廣西玉林狗肉節如期舉行　肉販無視疫情不戴口罩處理狗肉

▲ 廣西玉林狗肉節如期舉行，肉販無視疫情不戴口罩處理狗肉。

新冠肺炎疫情下，備受爭議的廣西玉林每年夏至舉行的「玉林荔枝狗肉節」，今年如期於昨日（21日）舉行，肉販無視疫情，不戴口罩處理狗肉。有動保組織義工前往玉林，從肉販手中救出10隻小狗。

綜合內地媒體報道，玉林狗肉節昨日開始為期一星期，從網上熱傳的圖片可見，大部分肉販無視防疫規定，未有穿上保護衣物，以及沒有佩戴口罩、手套等，一字排開斬狗肉，期間不時與人交談，口沫橫飛。當地民眾徒手將已處理的狗肉翻來看，也對防疫規定視若無睹。

有網民在網上分享狗肉料理的畫面，並稱「狗肉要柴火大灶燜煮才夠入味好吃！」，大批網民炮轟殘忍，冷血。

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國際動物保護組織義工近日前往玉林，從肉販手中救出10隻小狗。有義工坦言：「真的不敢相信有人想要吃這些可愛的小寶貝。」據國際人道協會（Humane Society International）提供的數據，在2010年的玉林狗肉節，已經有約15,000隻狗被宰殺。

狗肉買賣除了涉及動物福利問題，亦涉及食物安全問題。內地多個省市陸續修改《野生動物保護管理條例》，其中深圳市率先禁吃狗肉，成為全國首個禁吃狗肉的城市，另北京早前也把狗隻歸類為「伴侶動物」，惟「禁吃狗肉令」並非全國所有城市實施。

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責任編輯：羅嘉欣