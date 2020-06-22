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【垃圾收費】立法會法案委員會通過終止審議　徵費終告胎死腹中

社會 11:10 2020/06/22

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垃圾收費草案的法案委員會今早開會。（資料圖片）

立法會有關垃圾收費草案的法案委員會，今年度經歷至少16次會議後，仍未取得共識。

委員會今早（22日）通過終止審議，意味垃圾收費草案要於今年10月立法會新會期後，重新走一次立法程序，政府短期內無法執行落實垃圾收費計劃。

於表決前，數名建制派議員開腔稱，餘下會期不夠時間審議法案。然而民主派數名議員則要求加會，又詢問秘書處周末有否會議室可「加會」，以及政府代表能否出席會議。

不過草案委員會主席馬逢國稱，秘書處毋須回應，強調是否加會要考慮不同因素，例如他本人能否出席主持會議。

秘書處代表於會上，引述環境局局長黃錦星日前稱，政府會配合立法會做法，倘暑假前未能通過法例，也會持續推展減廢工作。

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責任編輯：吳卓峰

疫情 黃錦星 環境局

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