UNIQLO TOKYO東京銀座旗艦店開幕　4層型格空間Herzog＆de Meuron村上隆聯乘加持

▲ Marronnier Gate銀座2開業的UNIQLO TOKYO，由曾獲普立茲克獎瑞士建築團隊Herzog＆de Meuron設計，現成了銀座的新地標。

雖然香港都有UNIQLO，但上周四在東京Marronnier Gate銀座開了UNIQLO TOKYO旗艦店，焦點是請來日本設計鬼才佐藤可士和任創意總監，兼曾獲普立茲克獎瑞士建築團隊Herzog＆de Meuron共同設計，展現「UNIQLO TOKYO」與其他分店不同的風味。

UNIQLO藉近日銀座和樂町區重新規劃的契機，將原本位於Tokyo Marronnier Gate Ginza 2的分店，擴大改裝成共4樓高、面積達4,460平方米的全球旗艦店「UNIQLO TOKYO」。

建於1984年的Marronnier Gate ，是東京首家大型巴黎風格百貨，改建後具延伸效果的混凝土網格極具未來感，經由UNIQLO多彩商品襯托，讓整體空間極為型格時尚。

▲ UNIQLO TOKYO旗艦店改建後，混凝土網格牆柱極具未來感。（相片來源︰UNIQLO官網）

旗艦店以「LifeＷear」為題打造4層空間︰1樓中央設Lifewear Square區，放上同系列男女裝外，亦有配合疫情的Airism口罩；2樓為女裝區，3樓男裝區另特設西裝定製服務；而4樓則為小朋友特設play area，方便家長作親子樂。較特別的是，旗艦店內更特設花店，為店內注入自然清新的元素。

▲ 旗艦店以「LifeＷear」為題打造4層空間。（相片來源︰UNIQLO官網）

▲ 銀座UNIQLO TOKYO有親子圖書館，相當貼心。（相片來源︰UNIQLO官網）

值得一提的是，這裏還展示了UNIQLO自2002年創建來的UT系列；此外，店內除了基本的服飾販售外，未來UNIQLO還將會積極地與設計師、藝術家合作，每層樓皆會設置協作的展示空間；而開幕期間品牌也邀來多位設計師與藝術家，包含資生堂的頂級髮妝師原田忠、edenworks 篠崎恵美、神宮エミ等8位藝術職人，充滿時尚品味。

▲ 宮澤理惠、市川海老藏出任UNIQLO品牌大使。（相片來源︰UNIQLO官網）

旗艦店除了齊備Uniqlo新款設計外，店內裝置亦有不少亮點：UT x Billie Eilish x 村上隆三方聯乘成為城中熱話，今次旗艦店開幕亦乘勢展出村上隆打造3米高的Billie Eilish雕塑以及蜘蛛模型，當然也是店內的打卡位！

▲ 銀座UNIQLO TOKYO旗艦店內還有花店，相當清新。（相片來源︰UNIQLO官網）

UNIQLO TOKYO

地址：東京都中央區銀座3丁目2-1 マロニエゲート銀座2 地上1～4階

營業時間︰平日11am至9pm，周末10am至9pm

交通︰東京地鐵有樂町線「銀座一丁目駅」4號出口，徒歩2分鐘可達

撰文︰司徒家傑