小朋友何解會選擇性專心？　協康會書展設講座拆解專注力不足問題

▲ 講座由專家分享及教導，孩子如何才可以專心，並利用遊戲及生活調節，去提升孩子的專注表現。(機構提供)

孩子天資聰穎，做功課時總是「眈天望地」，但每次玩電腦遊戲卻又可玩上數小時？

協康會今年在下月中開鑼的香港書展會，推出2本新書，其中由該會職業治療師團隊撰寫的《從專心出發》，從多角度分析孩子的專注表現，而該會並同場舉辦講座，由職業治療師拆解有關專注力的問題及提升方法；另外一場講座，是由教育心理學家主講有關建立幼兒聽說讀寫的能力，講座費用全免，歡迎入場人士即場參與，不設網上或現場報名。

新書《從專心出發》是介紹在日常生活中具體可行的專注力訓練策略適及方法，並利用遊戲及生活調節，提升其專注表現。

協康會職業治療師楊志凱現場會從多角度分析孩子的專注表現，分析為何孩子做功課時總是不能專心，但玩時卻可以十分專注等問題，教導大人讓孩子專心的方法。另外，由教育心理學家黃俊傑主講的「建立幼兒聽說讀寫的能力」，是基於《悅讀語文家族》新書內容，適合家中有6歲或之前孩子的家長。講者分享幼兒聽說讀寫能力的發展、孩子學習語文的表現持續落後的原因，及介紹家庭為本的親子語文學習活動等等。

▲ 《從專心出發》隨書附有示範影片及教材，配以可愛的插圖；《悅讀語文家族》編寫50個有趣好玩、生活化的親子語文活動。(機構提供)

「從專心出發 ─ 提升幼兒的自我管理表現」

日期：2020年7月18日(星期六)

時間：330pm至415pm

講者：協康會職業治療師楊志凱

「悅讀語文家族 ─ 建立幼兒聽說讀寫的能力」

日期：2020年7月20日 (星期一)

時間：1230pm至115pm

講者：協康會教育心理學家黃俊傑

以上講座地點：香港會議展覽中心展覽廳3F-G大堂

另外，書展期間該會特設三重優惠，如下：

優惠一：凡於書展期間於協康會攤位選購任何協康會出版書籍均可享有85折優惠

優惠二：購物滿HK$200（折實價）可即場獲贈精美實用功課袋乙個

優惠三：凡登記收取協康會電子通訊，可透過優惠碼額外獲得HK$5折扣

▲ 購物滿HK$200（折實價）可即場獲贈精美實用功課袋乙個。(機構提供)

「苦苦得正」帆布袋DIY慈善套裝 - 慈善價：HK$79

布袋中的一對「苦瓜寶寶」，「苦苦」是自幼確診自閉症的協康會青年學員旻旻創作，寓意與大家挽手同行，跨越障礙。布袋所有收益將用作支持特殊需要兒童才藝發展項目。

展書地點： Hall 3B-E - 香港會議展覽中心

攤位編號：3D-C35

▲ (機構提供)

撰文：胡麗珊