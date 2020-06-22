【保就業計劃】政府公布首批僱主名單　獲最多資助分別是養和、I.T及HKTV

「保就業」計劃第一期申請在6月14日截止，共收到近17萬名僱主申請，而首批25,500名領取工資補貼的僱主，已於6月12日收到資助，涉及48億元工資補貼，承諾受薪人數超過20萬個。港府今日（22日）公布首批領取工資補貼的僱主、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數的名單。

在今次名單中，獲得最多補助的僱主是養和醫療集團有限公司，補貼金額為85,947,474元，受薪僱員為3,238名；其次是服裝公司I.T APPARELS LIMITED，補貼金額為47,106,591元，員工人數為1,809人；第三則是HONG KONG TELEVISION NETWORK LIMITED（香港電視網絡有限公司）補貼金額為32,747,166元，員工人數1,248人。

今次疫情亦令多個行業重創，在今次名單中有不少是來自零售物流、餐飲、酒店、航空等行業。早前有多名員工確診的馬莎百貨（Marks and Spencer），其母公司ALF RETAIL HONG KONG LIMITED亦有申請補助，補貼金額為14,582,262元，員工人數為849人；而利豐物流(香港)有限公司亦獲批18,231,189元補助，涉及員工649名。

在餐飲業方面，全港擁23間「南記粉麵」分店的南記春卷粉麵有限公司亦獲批9,767,046元，員工人數為426人；酒店業方面，帝景酒店亦獲批4,586,751元補助，涉及167名員工；航空業方面，中華航空股份有限公司獲批6,121,836元，承諾受薪僱員人數為222人；長榮航空股份有限公司則獲發1,944,000元，涉72名員工。

政府過去兩星期已向兩批共59,500名僱主發放總額約114億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數49萬名；兩批僱主當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企。政府提醒，若僱主濫用或違反計劃條件，僱員或社會人士可向「保就業」計劃秘書處舉報，當局必定會積極跟進。

政府正檢視「保就業」計劃第一期申請的經驗和安排，並於稍後公布第二期的申請詳情，目標是於今年9月發放第二期補貼，用以支付2020年9月至11月的工資。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙