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【型格晚年】日本85歲退休教師變身fashion icon　孝心孫兒幫祖父出書開攝影展

休閒 13:46 2020/06/22

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日本秋田縣的85歲退休教師變身fashion icon，都是孫兒出的主意，這令爺爺活出更精采的晚年。

試想想85歲的你會做甚麼？晨運？耍大極？在老人院呆看著電視？住在日本秋田縣的Silver Tetsuya就不一樣，這位退休前是化學教師的他，因為孫兒一次回鄉探親，穿了孫兒的時裝一躍成為時尚紅人，出書、開攝影展，更成為在Instagram擁有14萬人追隨的網紅，叫人知道耆英都可以好有型。

祖父穿上孫兒的時裝然後結集成書，成為fashion icon。（網上圖片）

這其實是一個和親人重拾關係的一個故事。

話說生活在東京的一位青年名為Naoya Kudo，熱愛時裝的他，好久沒回鄉探望祖父了，於是適逢一個長假期，直奔住在位於日本秋田縣的祖父母。

孫兒Naoya Kudo為祖父準備拍照的一刻。（圖片slvr.tty instagram）

祖父穿上Comme des Garcons的服裝。（圖片slvr.tty instagram）

日本的秋田縣以農業為主，前身是化學教師的祖父和祖母，退休後在這裏過著簡單的農務生活，Naoya Kudo看見祖父母過著簡樸的日子，忽發奇想，將自己帶來的Loewe、Comme des Garcons等這些品牌的舊衣服給他穿上，然後拍照，嘗試用一個時裝角度為從來沒有時裝DNA的祖父來個重新造像。

Naoya Kudo說：

祖父穿上我的服裝後表現得非常雀躍和興奮呢，更提議去到不同的地方取景呢﹗

在秋田縣家中穿上Loewe長袖tee的祖父。（圖片slvr.tty instagram）

而估不到的是Naoya Kudo將這一批「祖父的時裝」上載於Instagram後獲得空前反應，follower人數高達14萬人以上，更令祖父一下子成了大家談論的fashion icon。

一身潮服其實是孫兒的服裝，這一刻Silver Tetsuya穿上Issey Miyake Homme Plisse百褶和服，就非常有型。（圖片slvr.tty instagram）

而一直以來，Naoya Kudo都好想給祖父一份禮物，於是就將他為祖父所拍下的時裝造型結集成一本名為《改變你的生活》寫真集。與此同時，更於去年在東京表參道裏的一間gallery裏舉行了一個攝影展，作為對這位銀髮祖父的一份禮物。

這一本書除了記錄祖父的造型外，更有我們家庭的生活回憶，我在爺爺身上學會了很多事，希望大家在看過這本書後，能夠帶給其他人多一點的啟發和鼓舞，就是大家嘗試去做一些從未想過的事情。

將祖父打扮成fashion icon，祖母當然都要來個客串。（圖片：slvr.tty instagram）

至於身為香港男人的我們又該如何？答案是不應因年紀漸長而放棄打扮，或許我們不須像Silver Tetsuya般一身時尚，但勤洗澡（好多人覺得年長的男人有一份揮之不去的佬味），穿帶整齊，就是對自身和對其他人一份最大的尊重。

記者：何偉雄

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