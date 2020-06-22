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【綠置居】蝶翠苑部分向南單位望山墳　首期4.88萬做港島盤業主

社會 11:26 2020/06/22

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

蝶翠苑在柴灣，料2022年8月獲發佔用許可證。（湯炳強攝）

49折「綠置居」項目，新項目柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以及貨尾麗翠苑14伙，今（22日）公布售樓書及價單，房委會將於下周一（29日）邀請中籤者分批揀樓。

按蝶翠苑樓書資料，部分蝶翠苑向南單位，可望見哥連臣角一帶墳景；而蝶翠苑的減音露台，每個面積32呎，也計入實用面積，意味露台價值高達每個20萬元。

蝶翠苑有828伙，屬於單幢式發展，單位面積介乎187至320平方呎，銀碼較細的「筍盤」單位，位於1樓05室，單位面積187呎，售價97.67萬元，倘承造九成半按揭，可付4.88萬元首期，就可做業主。

【綠置居】港島筍盤蝶翠苑最平97.67萬　蝶翠苑青富苑價單出爐

6月29日開始揀樓　需預備本票4萬元

房委會提醒準買家，申請者、擬成為聯名業主的一名成年家庭成員，及參加「家有長者優先選樓計劃」的長者必須親自前來選樓及辦理簽署買賣協議手續。

申請者需於獲安排的選樓時段前15分鐘，到觀塘綠置居銷售小組辦事處進行登記。

如申請者於獲安排的選樓時段遲到，而正式的選樓程序已經開始的話，其選樓次序會被較後次序的其他申請者補上，並會被安排在下一節可行的選樓時段選樓。申請者需預早計劃行程及預留足夠時間，避免行程受阻而未能準時到達。

買家須攜同銀行本票及個人支票繳付定金，抬頭人「香港房屋委員會」。買家須攜同總數港幣4萬元的銀行本票，以繳付所需定金。若上述本票金額不足選購單位樓價的5%，定金餘額須即時以個人支票方式繳付。

若申請者不依約前往綠置居銷售小組選樓，即會喪失選樓資格，其選樓次序會由較後者補上。

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記者：吳卓峰

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