【病從口入】25歲男子持續6個月呼吸困難 從心臟取出200個包蟲囊腫

▲ PDRC近日分享一個病例,醫生從患者心臟內取出超過200個「包蟲囊腫」。

病從口入。泰國素拉娜尼科技大學醫學院寄生蟲病研究中心(PDRC)近日在Facebook分享一個病例。患者是一名25歲男子,6個月來有呼吸困難症狀,心臟亦出現腫脹情形,經醫生開刀後,在他的心臟內取出超過200個「包蟲囊腫」(Hydatid Cyst)。

PDRC近日在Facebook分享了患者的X光片,以及從心臟取出的「包蟲囊腫」。這個病例曾在2013年,被刊登在「美國心臟病學院雜誌」(Journal of the American College of Cardiology),由印度心臟醫學專家Nagaraja Moorthy及其團隊寫成。

估計與飲食不衞生或與動物接觸有關

報告提及,一名25歲男患者持續6個月出現呼吸困難症狀,經X光檢查後,發現他的心臟肥大,在心臟位置佈滿多個呈蜂窩狀的「包蟲囊腫」,證實是感染了「單包條蟲」(Echinococcus granulosus)所造成。報告指出,一般情形下在人體內會受「單包條蟲」影響的是肝臟與肺臟,而這個依附及影響心臟的病例是十分罕見。

PDRC今次分享這個病例的同時,亦表示很少有「單包條蟲」感染患者,會出現呼吸困難症狀。對於患者受感染原因,PDRC估計可能與患者飲食不注重衞生,吃下的食物附蟲卵,或與受感染的動物接觸而有關。

