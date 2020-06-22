【病從口入】25歲男子持續6個月呼吸困難 從心臟取出200個包蟲囊腫

▲ PDRC近日分享一個病例，醫生從患者心臟內取出超過200個「包蟲囊腫」。

病從口入。泰國素拉娜尼科技大學醫學院寄生蟲病研究中心（PDRC）近日在Facebook分享一個病例。患者是一名25歲男子，6個月來有呼吸困難症狀，心臟亦出現腫脹情形，經醫生開刀後，在他的心臟內取出超過200個「包蟲囊腫」（Hydatid Cyst）。

PDRC近日在Facebook分享了患者的X光片，以及從心臟取出的「包蟲囊腫」。這個病例曾在2013年，被刊登在「美國心臟病學院雜誌」（Journal of the American College of Cardiology），由印度心臟醫學專家Nagaraja Moorthy及其團隊寫成。

估計與飲食不衞生或與動物接觸有關

報告提及，一名25歲男患者持續6個月出現呼吸困難症狀，經X光檢查後，發現他的心臟肥大，在心臟位置佈滿多個呈蜂窩狀的「包蟲囊腫」，證實是感染了「單包條蟲」（Echinococcus granulosus）所造成。報告指出，一般情形下在人體內會受「單包條蟲」影響的是肝臟與肺臟，而這個依附及影響心臟的病例是十分罕見。

剖開腎臟滿佈「花生粒」結石 醫生：飲太少水會生腎石

PDRC今次分享這個病例的同時，亦表示很少有「單包條蟲」感染患者，會出現呼吸困難症狀。對於患者受感染原因，PDRC估計可能與患者飲食不注重衞生，吃下的食物附蟲卵，或與受感染的動物接觸而有關。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣