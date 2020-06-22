【高糖陷阱】男子日飲一杯珍珠奶茶患糖尿病　血液現結晶腎功能衰退須洗腎度日

▲ 男子日飲一杯珍珠奶茶，患糖尿病血液現結晶，腎功能衰退須洗腎度日。

夏日炎炎，不少港人喜愛台式飲品解渴，不過飲得多隨時有損健康。台灣一名男子20多年來每日都會喝至少1杯珍珠奶茶或西瓜汁，最終換上糖尿病，血液中出現大量糖結晶，且腎功能迅速衰退，需要洗腎。

血糖飆升腎功能衰退

據台灣媒體報道，營養醫學專家劉博仁近日分享一宗案例，一名男子近20至30年來，每逢外出應酬，都會喝珍珠奶茶或西瓜汁，即使當日沒有應酬，都會喝上一杯。長久下來，腹部脂肪愈來愈多，血糖也偏高。

事主於5年前曾接受檢查，血糖值達120，屬於糖尿病前期。去年，他因水腫問題求診，經檢查後發現患慢性腎病第4期，事主於是停飲西瓜汁，改為每日吃2至3片西瓜，但始終無法戒掉喝珍珠奶茶習慣。

直至今年4月，事主突然感到氣喘，求醫時發現血糖過高，腎功能急速衰退，要開始洗腎。而血液檢測結果顯示，當將血液放大觀看時，可見大量晶體，可能是糖的結晶。

醫生：建議1個月喝1杯

世界衞生組織建議，以每日攝取2000千卡能量的人為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖）。劉博仁指出，通常一杯全糖的珍珠奶茶已超過10粒方糖，西瓜汁則含8-10粒方糖。即使飲品聲稱為微糖，都可能含2至3粒方糖。

他提醒，台式飲品不能多喝，建議1個月只喝1杯，平時應多喝開水、多吃蔬菜並定期做運動，每年都要做一次血液檢查。

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責任編輯：羅嘉欣