斯巴達障礙賽9月開鑼首設越野及兒童賽　700名額讓醫護人員免費參與【內附報名連結】

▲ 斯巴達賽事中有不同障礙物，考驗參加者的體能及意志。（相片來源：官方提供）

隨著新冠肺炎疫情緩和，不少被迫取消及延期的活動也逐漸回復正常。香港斯巴達障礙賽（Spartan Race）將於9月至12月舉行，設全新賽事包括首屆斯巴達越野賽，以及首次移師到中環獨立舉行的斯巴達兒童賽。

斯巴達賽事與一般跑步或馬拉松比賽不同，勇士們需要攀爬、推、拉、拋起不同障礙物，更要跨越高牆、山嶺、大樹、泥濘、鐵網陣等障礙，挑戰體能和堅毅精神的極限，向來極受歡迎。

多項賽事9月至12月舉行

2020香港斯巴達障礙賽將以全港首屆斯巴達越野賽揭開序幕，設10公里和半馬拉松賽事，於9月13日在大埔舉行。隨後於9月26日在中環海濱活動空間舉行首次獨立兒童賽，而暴風雨混合耐力訓練則於10月3日舉行。



斯巴達亞太區錦標賽三色周末賽將於11月28至29日，假元朗錦田鄉村俱樂部舉行，賽事包括暴風雨耐力挑戰、兒童賽、衝刺賽、超級賽和野獸賽。頭十名的男女參賽者，以及每組分齡賽冠軍，將可獲得價值高達$200,000的現金和獎品，並入選參與12月於阿布扎比舉行的斯巴達世界錦標賽。最後一項斯巴達越野賽，將於12月6日在香港仔舉行。

▲ 賽事充滿多種挑戰，參加者往往玩至滿身泥濘。（相片來源：官方提供）

▲ 以往的小朋友賽程，今年將會首次獨立舉行。（相片來源：官方提供）

700位醫護可免費參與

為感謝醫護行業對抗新冠肺炎疫情的無私奉獻，大會將提供共700個不同賽事類型的名額，讓香港醫護人員免費參與。大會確保所有賽事在安全情況下進行，包括刪減有關水的障礙、設置個人衛生站，並為所有參賽者及工作人員測量體溫等措施。參賽費用由500港元起，詳情可留意官網及社交媒體公佈。

記者：張頌婷