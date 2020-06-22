優質大豆研製4款豆品 集好味健康營養於一身

疫情的出現，提醒大家要時刻注重個人衞生，更教曉大家要注意健康體魄。除了多做運動之外，亦要養成良好的飲食習慣，多進食有營養的食物，以及留意食材的營養價值及新鮮程度。

一般來說，食材要長期保持新鮮，營養成分才不會流失。但隨着炎夏來臨，溫度動輒達攝氏30度或以上，食材在悶熱的天氣下不但難以保鮮，甚至很容易會變壞，不小心進食了變壞的食物，更會有害健康。因此，除了揀選優質食材之外，也要注意食物在夏天是否容易變壞。

▲ 減少肉類而加入更多豆腐的菜式，更有營養及健康。

非基因改造大豆製造 含優質蛋白質

百福®品牌多年以來以優質原材料製成的豆腐產品馳名，堪稱大豆專家，所有百福®豆品都是以加拿大一級非基因改造大豆製造，並保證一次萃取，使豆味份外濃郁。其實優質大豆製成的豆品含優質蛋白質，因此，時下家庭在烹調菜式時，可以逐漸減少肉類而加入更多豆腐，從而培養更佳飲食習慣，保持身體健康。

百福®豆品在香港新鮮製造，不添加防腐劑，除保持原有豆香滋味及營養價值外，保鮮期更達至14 - 28天，即使在炎炎夏日亦不易變質，更可安心食用。為讓家庭能夠煮出百家滋味，百福®品牌特別研製了4款豆品，分別是蒸煮滑豆腐、煎炸滑豆腐、硬豆腐及近期大受歡迎的濃豆板豆腐，各款豆腐各具特色，配合不同食譜，可烹調出多款好味又具營養的菜式。

百福®蒸煮滑豆腐 – 煮出嫩滑好滋味

豆味香濃、口感嫩滑，而且可以一開即食，方便衛生，是百福®的皇牌產品。另備有方便孖裝，一盒一餐，照顧小家庭每餐低份量的需要；適合簡單蒸煮菜式如豆腐蒸肉餅、蝦仁豆腐蒸水蛋等，或配搭麵類如烏冬、拉麵等，亦可帶出濃郁滋味。

百福®濃豆板豆腐 – 綿厚結實更入味





豆味特別香濃、質感綿厚結實不易散，內裏充滿小孔，令醬汁更易被吸收，更易入味，因此適合於不同的烹調方式，例如煎、炒、燜、煲湯等，是家中煮食好拍檔。

百福®煎炸滑豆腐 – 外脆內軟口感佳





專為煎炸烹調方法而設的豆品，無論猛火或慢火，一樣能達到外脆內軟的一流口感，亦可以一開即食。適合烹調煎炸菜式如椒鹽豆腐粒、琵琶豆腐、豆腐煎藕餅等。

百福®硬豆腐 – 水分充足入口嫩滑





質感結實，水分充足，口感嫩滑，與街市豆腐無異，但保存期更長。建議煮法有紅燒豆腐、火鍋及煲湯等。

以百福®豆品烹調菜式，集美味可口、營養豐富、款色多變於一身，讓一家人食得開心又健康。要日日煮出新意思，更可參考百福®網上食譜。

（資料由客戶提供）

