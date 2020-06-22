【新冠肺炎】本港沒有新增本地感染個案　連續9日本地「零確診」

本港新冠肺炎疫情放緩，昨晚新增至少27宗初步確診個案，全部是輸入個案，其中26人來自巴基斯坦，1人來自菲律賓，另有一宗「復陽」個案，也正於覆檢當中。 消息指今日（22日）沒有本地確診個案，未計及上述輸入初步確診個案，本港現時累計計1,131宗宗確診及一宗疑似個案。

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港府上周四及昨日兩度派專機到印度，接載280名滯留當地的港人返港；事實上，上周五（19日）已錄得3人經印度抵港後確診的個案，患者介乎9歲至41歲，當中涉及一對父子，均於18日乘坐港府包機AI 1314航班返港。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋