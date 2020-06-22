【喜劇之王】連續5年準時深夜為星爺慶生　周星馳身邊最有情義的星女郎

▲ 周星馳58歲生日。

星爺周星馳今日（6月22日）生日，喜劇之王周星馳已屆58歲之齡。不過，極為低調的星爺未見有任何慶祝活動，而娛圈中人，今日暫時只有曾合作《美人魚》的「星女郎」林允向周星馳生日道賀，這也是林允連續5年為星爺慶生，頗見情義。

星爺周星馳58歲生日，由星爺一手發掘演《美人魚》走紅的24歲內地女星林允，今日零晨時份，已在微博向星爺送上生日祝福，並留言「老闆生日快樂」。

林允又上載一張周星馳年輕照，只見當年青澀的星爺抱著沙包，絕對青春無敵。

▲ 林允深夜發布星爺「玉照」，向老闆慶生。（取自微博）

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其實自2016年開始，林允便在每一年的周星馳生日，準時深夜寫下「生日快樂」送給周星馳，而每年都會附加一張星爺的舊照。

24歲女星林允，2014年通過公開挑選，簽約周星馳旗下電影公司，先後與星爺合作《美人魚》、《西遊伏妖篇》、《美人魚2》等電影，被封為最得寵星女郎。

▲ 周星馳《功夫》捧紅黃聖依，但後來傳二人反目。

周星馳近十多年轉職導演後，曾捧過不少星女郎，如《功夫》黃聖依、《長江7號》徐嬌和張雨綺、《美人魚》林允等，其中黃聖依傳跟星爺反目而提早解約，徐嬌則稱呼周星馳作契爺，近年赴美讀書，跟星爺關係尚好。

▲ 黃聖依先後演出星爺《長江7號》和《美人魚》。

視林允如親生女兒

而14年星爺獨具慧眼簽下歲林允，並讓她當上《美人魚》女主角，當時有指周星馳曾嫌林允太胖，要她食白灼菜減肥幾個月，林允因在當時冬天拍落水戲，引致內分泌失調，4個月沒月經到來，壓力甚大。

幸而《美人魚》為周星馳創下超過33億人民幣內地票房紀錄，之後星爺繼續找她演出《西遊2：伏妖篇》及未上畫的《美人魚2》，成為最得寵的星女郎。

星爺與林允雖是老闆下屬關係，但關係亦師亦友，林允早前在真人秀《我家那閨女》中，便可直接打電話給星爺，當時節目中二人聊天很自然又熟稔，主持人更驚訝星爺好像在跟林允撒嬌。

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▲ 周星馳對林允寵愛有加。（取自微博）

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不過當星爺知道節目正在錄製，差點掛掉電話，還叫林允「有事才打給他」，因此節目節目播出後，有人認為從星爺語氣中，聽出跟林允其實並不熟絡。

周星馳雖對林允要求嚴格，其實心底很愛錫她，林允曾經生日時，獲周星馳罕有地為她慶祝，齊齊切蛋糕，地位超然。

周星馳視林允如女兒，而林允曾在受訪時，形容星爺平時對她話很多。「因為他很孤獨啊，平時都沒人跟他講話，所以他經常找我聊天。」

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