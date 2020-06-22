【致最愛的女兒】居沖繩港爸罕見癌症復發　港爸：好想看女兒拍拖結婚生小孩

▲ 一名移居至沖繩的港爸癌症復發，決定與女兒玩最後的遊戲。

父母最希望看著子女健康長大成人，見證他們走過人生的每一步，但是不是每個人都有機會。一名移居沖繩的港爸日前在社交媒體發帖表示，早前發現癌症復發，並擴散至肺部，爸爸決定與最愛的女兒玩「最後的遊戲」。他將一封信收藏在酒樽內，並埋在他最喜歡的潛水洞穴，希望女兒循著他留下的信息，解開謎底。

港爸Ken在4年前一家到沖繩旅行時，有感當地與香港緊張的生活截然不同，當時便決定移居到沖繩，希望能讓女兒Mia在一個快樂的地方成長。移居到沖繩後，身為潛水發燒友的Ken將興趣變成工作，在當地營運一間潛水店，一家生活無憂。

▲ Ken一家三口早在4年前已移居到沖繩生活。（相片獲「沖繩 Oki-Family」授權）

數年前癌症復發 去年發現肺部有陰影

不過，噩夢總在幸福時來臨。Ken日前在Facebook專頁「沖繩 Oki-Family」為女兒寫下一封信，他表示，自從幾年前癌症再次復發，增生到肺部，他已經有心理準備。而在2019年10月，他到醫院進行例行檢查時，發現肺部有陰影，而且增長速度不尋常地快。當醫生告訴他，有機會是肺炎或是惡性腫瘤，不過需要2個月時間才能夠有複檢結果。

再次經歷死亡的感覺 捨不得愛女

兩個月後，結果出來了，是普通肺炎導致的陰影，但這兩個月時人生中最漫長的歲月之一。之前，手術對於Ken來說已是家常便飯，發現身體增生腫瘤，就入院切掉。但當醫生告訴Ken可能是惡性腫瘤，

曾經忘記的死亡感覺，再次湧上來。一直以為，已經沒有甚麼放不下。我有一個非常美滿的家，現在的生活環境是做夢也不會看見。常常告訴自己，撒手塵世的時候，已經沒有放不下。

可是，當死亡真正接近時，心中真正的五味才慢慢浮現，Ken好希望見證女兒Mia走過人生的每個階段，

我想看見Mia中學畢業，好想看她拍拖，好想看她結婚，好想看她生小孩。

對著女兒，即使Ken受癌症折磨，還是要抖數精神，他只想留下笑臉給Mia。

▲ Ken最希望看著最愛的女兒長大。（相片獲「沖繩 Oki-Family」授權）

與女兒玩最後的遊戲

在最近的兩個月，Ken忽發奇想，希望與女兒「玩一個最後的遊戲」，他在家中收藏了一封信，待Mia長大後，這封信就會出現，當她找到這封信的時候，就是遊戲的開始。信內寫著兩個坐標及提示，那是Ken最喜歡的潛水洞穴，「每1個洞穴會藏有酒樽，每1支酒樽會藏有1張卡片，刻上密碼。需要把2組密碼拼在一起才能夠把謎底解開。」

▲ Ken癌症復發，不知自己還有多少時間，於是與女兒玩最後的遊戲。（相片獲「沖繩 Oki-Family」授權）

Ken不禁預想，

10多年後，如果爸爸已經不在人世，女兒可以按圖索驥。如果爸爸仍然有幸在世，或者可以成為她結婚一個小插曲。

▲ Ken將酒樽埋於他最喜歡的潛水洞穴中。（相片獲「沖繩 Oki-Family」授權）

他笑指，這個遊戲連媽媽也不知道，「希望有朝一日媽媽發現信件的時候，不要把遊戲鎖匙棄掉」

文章及相片獲「沖繩 Oki-Family」授權

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責任編輯：梁節儀