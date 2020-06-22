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【維他新品】維他™高鈣脫脂牛奶飲品登場　零脂肪零膽固醇成為修身恩物

精明消費 12:55 2020/06/22

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

維他™高鈣脫脂牛奶飲品新登場！（王芷瑩攝）

維他™牛奶系列由今日起推出「至營」新產品－－維他™高鈣脫脂牛奶飲品，零脂肪、零膽固醇、還比一般牛奶多50%鈣，適合想修身的健康人士，現已於各大超級市場及便利店有售。

維他™牛奶系列有多種口味。（王芷瑩攝）

全新登場的維他™高鈣脫脂牛奶飲品零脂肪含量，大幅減少熱量攝取； 零膽固醇有利於心血管健康，而高鈣含量還可以幫助加快鈣質吸收，有助骨骼健康。此外，維他™牛奶系列奶源來自新西蘭及荷蘭，優質奶源經過嚴格挑選，每天香港新鮮製造。

由即日起至7月31日，於指定大型超級市場、便利店及網上商店包括以下店舖：百佳、惠康、華潤萬家、U 購 select、佳寶、大昌食 品、一田、AEON、Apita、UNY、HKTV Mall、Ztore、7-ELEVEN、Circle K 及 Vango購買任何2件維他™牛奶飲品（冷藏或室溫牛奶飲品均可），即可參加抽獎，有機會獲得「維他™牛奶珍藏版迷你雪櫃」，名額100份。

抽獎詳情請【按此

維他™牛奶珍藏版迷你雪櫃內可擺放飲品。（王芷瑩攝）

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責任編輯：王芷瑩

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