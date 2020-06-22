【忠犬護主】3歲自閉兒僅穿尿片走入森林失蹤1天　兩隻忠犬全程守護小主人安全

▲ 美國一名3歲自閉兒失蹤，在失蹤期間全程由兩隻忠犬保護。

美國有名幼童失蹤，他患有自閉症，沒有溝通能力，令搜求過程難上加難，最後他在離家逾1.5公里地方獲尋回，幸慶無受傷，只是曾走入森林令身體有點髒，而在失蹤期間全程保護小男孩的是兩隻忠犬。

據美國電視台WJHG的報道，於6月3日，在美國佛羅里達州Ponce De Leon一名3歲男童Marshal Butler失蹤，當時他僅穿著尿片，Marshal患有自閉症，言語能力弱，沒有溝通能力，故此走失的他難以主動向路人求助，令搜救行動變得更困難。

男童的家人感到很驚慌，腦海中浮現很多壞的情況，家人及鄰居們加入搜尋行列，而警方分秒必爭尋找男童，更在facebook專頁「Walton County Sheriff, Michael A. Adkinson, Jr.」發尋人啟示，有關帖文令人觸目的是，警方刊登照片強調失蹤男童有機會與啡色大型家犬在一起，提醒途人可留意有否犬隻出沒。

兩忠犬全程保護小主人

不幸中的大幸，於當天下午，鄰居在距離男童家中附近約1英里（約1.6公里）的地方，成功尋回自閉童Marshal，而當時有兩隻狗狗Buckwheat及Nala陪伴在小主人身邊。

警員收到消息後，立即前往發現男童的地點，表示男孩的精神好好及很開心，沒有驚慌，似是不知道自己走失，僅穿尿片及赤腳的他沒有受傷，只是因為曾經走入森林，身體沾有泥跡有點髒。

▲ 3歲失走自閉男童被尋回的當刻，赤腳及只穿尿片。（圖片︰Walton County Sheriff, Michael A. Adkinson, Jr. facebok）

狗狗是英雄

事發後，媽媽大讚兩隻狗狗的表現很好，牠們像在保護兒子的安全，因為有忠心狗狗才令失蹤的兒子絲毫無損。

警方立即將尋獲自閉男童的消息刊登在facebook，令一眾網民鬆一口氣，不用再擔心，警方更在帖文留言大讚狗隻比他們厲害。許多網民都大讚狗狗是英雄、人類的好朋友，相信是狗隻一直在男童身邊才令他沒有受傷。

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責任編輯︰王明芳