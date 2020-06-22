【北京疫情】百事北京8宗確診廠房主生產Lays薯片　教睇包裝分辨涉事工廠薯片

▲ 百事指，涉事工廠只生產小批量罐裝薯片。

北京新一波新冠肺疫情仍然持續，百事公司大中華區集團昨（21日）證實其北京廠房有8名員工確診，雖然該廠房沒有生產百事可樂，後來公司發表聲明指，該廠房有生產小批量Lay’s樂事罐裝薯片，目前已停產停工。

樂事於微博發表聲明，指涉事北京廠房是位於北京磁魏路的一家工廠，該廠只生產小批量的「樂事無限」罐裝薯片。公司又強調，產品加工過程均經過高溫熱處理，結合嚴格管理，病毒在整個產品供應鏈過程存活的可能性為零。

當監測確診個案後，該廠已採取停產停工、環境消殺、人員隔離、全面排查等措施，已經對產品及廠區環境進行了全方位取樣調查，測試產品安全。

但事件還是讓不少網民擔憂，有微博網民則提醒可從包裝上，分辨該Lay’s薯片是不是涉事工廠生產的方法。

▲ 薯片包裝上印有4間工廠。(微博圖片)

廠房有各自的生產代碼，從罐裝薯片包裝可見，包裝印有4間生產Lay's薯片的廠房地址及工廠代碼（括弧內字母）：

北京市大興區孫村鄉磁魏路1號（BJ）

北京市大興區青雲店鎮聯華路8號（QY）

武漢分廠（WH）

上海百事食品有限公司（SH）

並寫著「具體生產商（地）請以生產日期旁的字母代號為準」

▲ 涉事工廠代碼有「BJ」二字。(微博圖片)

是次涉事廠房位於北京磁魏路1號，即工廠代碼為「BJ」。如看罐裝薯片的底部生產日期，則可見到日期旁邊有「BJ」二字。即代表代碼有「BJ」二字的薯片，為涉事廠房出產。

▲ 青雲店工廠列出「QY」代碼。

北京市疾控中心副主任龐星火昨表示，截至6月20日凌晨零時，大興區孫村鄉磁魏路1號某食品公司（百事的北京廠房）共發現8宗確診病例，其中2人曾到過新發地市場採購。

百事公司表示，已安排480名員工進行檢測，全部結果均為陰性，工廠內外的環境取樣檢測結果亦為陰性，目前並已安排全部員工居家隔離。

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責任編輯：羅嘉欣